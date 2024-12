Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 6 đối tượng về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Nạn nhân LVGN có tổng tỉ lệ thương tật là 23%.

Theo báo báo Pháp Luật TP.HCM ngày 16/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội cố ý gây thương tích liên quan đến vụ việc nữ sinh Trường THPT Nông Cống 2 (huyện Nông Cống, Thanh Hóa) bị đánh hội đồng dẫn tới gãy đốt sống cổ xảy ra hôm 5/10.

Theo đó, 6 nữ sinh bị khởi tố trong độ tuổi 16, 17 đều ngụ ở huyện Nông Cống. Sau khi xảy ra vụ việc, công an trưng cầu giám định nạn nhân. Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, nạn nhân LVGN có tổng tỉ lệ thương tật là 23%.

Nạn nhân LVGN có tổng tỉ lệ thương tật là 23%. Ảnh: Báo Dân Trí.

Như trước đó báo Dân Trí đưa tin, ngày 5/10, tại thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, nữ sinh N. bị Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Giang, Hoàng Thị Huyền Trang, Vũ Lê Trâm (cùng 17 tuổi), Nguyễn Thị Anh, Lê Phương Dung (cùng 16 tuổi), đánh gây thương tích.

Ngày 9/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nông Cống đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Giang, Hoàng Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Anh, Lê Phương Dung, Vũ Lê Trâm về tội Cố ý gây thương tích. Các bị can nêu trên là học sinh Trường THPT Nông Cống và Trường THPT Nông Cống 2.

Theo bố của nữ sinh LVGN, từ ngày con gái bị nhóm học sinh đánh hội đồng gãy đốt sống cổ đã hơn 2 tháng, sức khỏe của cháu vẫn còn yếu, phải cố định phần cổ và chưa thể đi lại bình thường được. Mọi sinh hoạt của cháu phải được bố mẹ hỗ trợ.

