Ngay khi nhận tin báo, công an địa phương đã có mặt tại nhà gia đình nạn nhân để bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng Công an huyện Lang Chánh lấy lời khai các nhân chứng, phục vụ điều tra.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, chiều 20/6, ông Hà Văn Hoài - chủ tịch UBND xã Yên Khương, huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) - xác nhận khoảng 11h cùng ngày, tại nhà riêng vợ chồng ông L.C.T, 70 tuổi và bà H.T.O, 61 tuổi, ở bản Chí Lý, xã Yên Khương xảy ra nghi án chồng giết vợ , sau đó tự tử bằng cách dùng điện chích vào người.

Liên quan đến vụ việc trên, theo thông tin từ báo Người Lao Động, tại thời điểm phát hiện vụ việc, ông L.C.T. được phát hiện với tư thế nằm ngửa, trên cơ thể nạn nhân có dây điện cháy quanh người, còn bà H.T.O. được phát hiện tử vong tại vườn chuối của gia đình, trên cơ thể có nhiều vết thương.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tại TP.HCM cũng ghi nhận vụ việc 2 người tử vong bất thường trong phòng trọ - Ảnh: Thanh Niên

Cũng trong ngày 20/6, tại TP.HCM ghi nhận vụ việc 2 người tử vong trong phòng trọ. Cụ thể, theo Thanh Niên, hơn 13h cùng ngày, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ 2 người tử vong trong phòng trọ trên địa bàn P.Tân Tạo.

Khoảng 9 giờ, người dân sống tại khu trọ hẻm 128 Lê Đình Cẩn (P.Tân Tạo) nhìn qua khe cửa thì phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

Căn phòng khóa bên trong, vụ việc được báo cơ quan chức năng. Khi mọi người phá cửa vào bên trong thì phát hiện thêm một phụ nữ tử vong.

Người dân cho hay, trước đó 2 ngày, có nghe tiếng cự cãi bên trong phòng trọ này sau đó không thấy ai ra ngoài. Đến nay thì thấy cả hai tử vong.

Cả hai người tử vong không phải là vợ chồng. Nạn nhân đến thuê trọ tại đây khoảng hơn một tuần thì xảy ra vụ việc trên.