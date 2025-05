Sáng 26/5, người dân đi bộ ven sông Hàn (đoạn qua Phố đi bộ Bạch Đằng, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) phát hiện một thi thể nữ giới nổi trên mặt nước, liền trình báo cơ quan chức năng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an phường Bình Thuận tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Hiện thi thể đang được bảo quản tại Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế TP Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra và xác minh danh tính.

Đặc điểm nạn nhân: nữ giới, cao khoảng 1m50, độ tuổi 35 – 40, tóc đen, mặc quần jean dài màu xanh và áo khoác tay dài màu xám.

Công an TP Đà Nẵng đề nghị, Công an các địa phương, người dân phối hợp truy tìm tung tích nạn nhân. Ai là thân nhân hoặc biết thông tin liên quan, báo tin hoặc liên hệ trực tiếp: Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP Đà Nẵng, địa chỉ: 16 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Điều tra viên Dương Ngọc Tứ, số điện thoại: 0964.941.434.

Công an TP Đà Nẵng phát thông báo tìm tung tích thi thể nữ giới trôi trên sông Hàn - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, trưa ngày 10/4/2025, ông Phan Văn Beo (SN 1974, HKTT: ấp Hoà Hạ, Kiến An, Chợ Mới, tỉnh An Giang) đang trực bảo vệ tại cầu cảng số 2, Cảng dầu thực vật số 368 Gò Ô Môi, phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh thì phát hiện một xác người trôi dạt vào khu vực cầu cảng.

Thi thể nạn nhân là nam giới, mặc áo sơ mi kẻ sọc, mặc quần tây màu đen, tóc đen. Sau đó ông Phan Văn Beo đã gọi điện thoại đến Công an phường Phú Thuận để trình báo.

Để phục vụ công tác xác minh tìm nhân thân lai lịch của tử thi trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị ai là thân nhân hoặc biết thông tin gì về nạn nhân xin thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông qua Điều tra viên Nguyễn Việt Thắng, số điện thoại: 0943342468, Cán bộ điều tra: Đặng Thành Duy, số điện thoại: 028.37730065.

