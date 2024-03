Sau khi xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, người đàn ông không chỉ cầm dao chém người tình mà còn nhẫn tâm xuống tay với đứa con riêng của vợ chỉ mới 13 tuổi.

Theo Tiền Phong, Ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Thanh Sơn (48 tuổi, ngụ phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Cháu A. bị chém gây thương tích ở vùng mặt (Ảnh: Tiền Phong)

Theo thông tin ban đầu, Sơn và chị N.T.M.T. (41 tuổi, sống với nhau như vợ chồng) tại phường Bửu Hòa, TP Biên Hoà. Tối 20/3, sau khi đi nhậu về giữa Sơn và chị T. xảy ra mâu thuẫn, Sơn đã dùng dao chém gây thương tích cho chị T. Sơn còn dùng dao chém gây thương tích cho cháu N.H.P.A. (13 tuổi, là con riêng của chị T.) và đập phá tài sản.

May mắn cả hai mẹ con chị T. được đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện tài tình trạng của hai mẹ con chị đã dần ổn định.

Dẫn theo Người Đưa Tin: Nhận được thông tin về vụ việc này, Công an phường Bửu Hòa đã phối hợp với Công an thành phố Biên Hòa vào cuộc điều tra. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ Sơn và tiếp tục giám định thương tích của các nạn nhân để xử lý theo pháp luật.

