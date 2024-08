Khoảng 12h ngày 29/8, ô tô tải mang BKS 29H - 795.XX do anh L.V.T. (SN 1963, trú tại Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển, đi theo hướng xã Đông Lỗ - xã Kim Đường (huyện Ứng Hòa).

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 30/8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường liên xã (địa phận thôn Kim Bồng, xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa) đã khiến 3 người bị thương, 2 ô tô hư hỏng nặng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Phòng CSGT Công an TP, Đội CSGT - Trật tự, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Ứng Hòa đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu và kiểm tra sức khỏe.

Khi đến ngã tư đường liên xã (đoạn qua thôn Kim Bồng) ô tô tải va chạm mạnh với xe buýt mang BKS 29B - 209.XX do anh N.X.Đ. (SN 1973, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) điều khiển, đang đi theo hướng từ xã Minh Đức - chợ Ngăm. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe buýt có 12 hành khách.

Vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe buýt trên tuyến đường liên xã thuộc huyện Ứng Hòa đã khiến 3 người bị thương - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngay sau khi tai nạn giao thông xảy ra, Công an huyện Ứng Hòa và Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố, Công an các xã, Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ… đã có mặt bảo vệ hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu, kiểm tra sức khỏe; đồng thời, phối hợp Viện kiểm sát nhân dân huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường, giải quyết vụ tai nạn theo quy định.

Vụ tai nạn giao thông nói trên làm 3 người bị thương, gồm: Bà N.T.L. (sinh năm 1961, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội); Anh N.Q.H. (sinh năm 2009 ở huyện Kim Bảng, Hà Nam); Chị T.T.T.V. (sinh năm 2003, ở huyện Diễn Châu, Nghệ An). Xe ô tô tải và xe buýt bị hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại Ứng Hòa, Hà Nội xảy ra vào trưa ngày 29/8 - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Cơ quan Công an sau đó đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy với 2 lái xe Lê Văn Toàn và Nguyễn Xuân Đông và xác định cả 2 không có nồng độ cồn trong cơ thể và âm tính với chất ma túy.

Ngoài ra, xe ô tô tải biển kiểm soát 29H-795.89 không cơi nới thành thùng xe, không chở hàng quá tải trọng. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là tài xế điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 29H - 795.89 không chú ý quan sát dẫn đến va chạm với xe buýt.

Vụ việc hiện đang được Công an huyện Ứng Hòa điều tra, xử lý theo quy định.