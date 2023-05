Ô tô bốc cháy dữ dội, do nghi vấn cuốn rơm vào gầm xe

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được cho là do vướng rơm dưới gầm xe, khi xe đang di chuyển và gây ra hỏa hoạn.

Dẫn nguồn tin từ báo Dân Trí, vào khoảng 15h chiều ngày 24/5/2023, trên địa bàn thị trấn Anh Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) bất ngờ xảy ra vụ cháy xe ô tô.

Hiện trường cháy xe ô tô - Ảnh: báo Dân Trí

Ô tô xảy ra vụ hỏa hoạn trên do một người đàn ông trú huyện Diễn Châu (Nghệ An) điều khiển mang biển kiểm soát 37A.048xx. Khi đang lưu thông đến thị trấn Anh Sơn được phát hiện lửa bốc lên từ phía đuôi xe. Chủ xe đã nhanh chóng dừng xe lại, truy hô và nhờ người dân dập lửa. Hậu quả, chiếc xe bị cháy một phần phía sau.

Chính quyền và lựa lượng chức năng đã có mặt kịp thời để xác minh thông tin và giải quyết vụ việc. Nguyên nhân vụ cháy được nhận định là có thể do xe vướng rơm vào gầm trong quá trình di chuyển.

Đồng vụ việc xe ô tô tự bốc cháy do nghi vấn bị rơm cuốn vào gầm xe, theo thông tin từ báo Tiền phong, tối ngày 21/5/2023, một chiếc xe ô tô hiệu Hyundai 5 chỗ chở theo 5 người trong một gia đình trú huyện Nghĩa Đàn đi trên tỉnh lộ 538 bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông. May mắn, cả 5 người trên xe đã thoát ra ngoài an toàn trước khi chiếc xe bị thiêu rụi.

Chỉ trong chốc lát, chiếc xe bị bốc cháy trơ khung - Ảnh: báo Tiền phong

Nguyên nhân vụ cháy xe được nhận định nghi do gầm xe trong quá trình di chuyển bị quấn rơm. Thời tiết nắng nóng nên đã phát lửa và bốc cháy cả xe.

Trước tình trạng cháy ô tô bị nghi vấn do rơm quấn vào xe, người dân cũng nên lưu ý để có biện pháp phòng tránh kịp thời. Trong tình huống bị rơm cuốn vào gần xe, tài xế nên hạn chế đạp ga, vì càng đạp ga, động cơ càng tăng nhiệt, và hơi nóng sẽ khiến cho rơm rạ bốc cháy nhanh hơn. Không chỉ ô tô, ngay cả xe máy đi qua khu vực có rơm rạ phơi trên đường cũng cần hết sức thận trọng.

