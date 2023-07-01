Nữ thủy thủ gốc Việt trên tàu sân bay USS Ronald Reagan hiện cập cảng Đà Nẵng

Nữ thủy thủ gốc Việt Đoàn Nhật Huyền Trân (24 tuổi) hiện phục vụ trên tàu sân bay USS Ronald Reagan được hơn một năm. Huyền Trân phụ trách bảo trì và sửa chữa các thiết bị để hỗ trợ việc sửa chữa máy bay.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 27/6, tàu USS Ronald Reagan của Mỹ tiếp tục đón các vị khách Việt lên thăm. Sau khoảng 20 phút đi tàu từ cảng Tiên Sa, khi bước lên con tàu hơn 100.000 tấn, mọi người đều cảm nhận được ngay sự vững chãi dưới chân thay cho cảm giác tròng trành. Trong sáng 27/6, khách được đến thăm khoang chứa máy bay và mặt boong tàu, cả hai khu vực đều để nhiều loại tiêm kích và trực thăng. Khách tham quan được tự do chụp ảnh, quay phim nhưng không được chạm hay leo lên máy bay do đây vẫn là các chiến đấu cơ còn hoạt động trong biên chế.

Nữ thủy thủ gốc Việt Đoàn Nhật Huyền Trân (24 tuổi) hiện phục vụ trên tàu sân bay USS Ronald Reagan được hơn một năm. Huyền Trân phụ trách bảo trì và sửa chữa các thiết bị để hỗ trợ việc sửa chữa máy bay - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Trong số hơn 5.000 thủy thủ trên tàu USS Ronald Reagan, có nhiều người gốc Việt. Chuyến thăm lần này như một cơ hội để họ trở về cội nguồn. Trong đó có nữ thủy thủ Đoàn Nhật Huyền Trân (sinh năm 1999). Đoàn Nhật Huyền Trân đã làm việc cho hải quân Mỹ được hai năm. Quê Trân ở Nha Trang, từ nhỏ đã thích làm việc trên tàu biển nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ được làm việc trên tàu sân bay. Chia sẻ thêm về công việc trên tàu sân bay USS Ronald Reagan, Huyền Trân cho biết mình đang làm vai trò của một kỹ thuật viên hỗ trợ thiết bị hàng không. "Công việc của em là bảo dưỡng và sữa chữa các thiết bị, dụng cụ di chuyển máy bay trên tàu cùng nhiều thiết bị khác để hỗ trợ các bộ phận sửa chữa máy bay" - Đoàn Nhật Huyền Trân chia sẻ với báo Tuổi Trẻ.

Thủy thủ Huyền Trân và Carlos Nguyễn đón khách tham quan tàu sân bay USS Ronald Reagan - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Trong buổi đón khách ngày 27/6, Huyền Trân trở thành tâm điểm chú ý vì nụ cười luôn nở trên môi, chăm chú lắng nghe và giải đáp các thắc mắc bằng tiếng Việt rất rành rẽ. Cô bạn cho biết rất vui khi được trở lại Việt Nam với tư cách là một thủy thủ trên tàu sân bay Mỹ. Huyền Trân cũng thổ lộ bản thân rất bất ngờ nhưng thấy vui khi được nhiều người biết đến. Cô bạn cũng khiêm tốn cho biết công việc của mình trên tàu sân bay "không có gì quá đặc biệt". Cô thủy thủ sắp đón tuổi 24 cũng gửi lời cảm ơn mọi người vì đã dành sự chú ý cho mình và chia sẻ thêm là trên USS Ronald Reagan cũng còn nhiều người gốc Việt khác. Tàu sân bay quay đầu rời vịnh Đà Nẵng - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 30/6, tàu sân bay USS Ronald Reagan, cùng 2 tàu tuần dương hộ tống là USS Antietam - CG 54 và USS Robert Smalls - CG 62 đã rời Đà Nẵng, kết thúc chuyến thăm hữu nghị thành phố biển trong thời gian 5 ngày. Khoảng 10h cùng ngày, tàu sân bay USS Ronald Reagan dưới sự hướng dẫn của Hoa tiêu hàng hải khu vực IV đã nhổ neo quay đầu rời vịnh Đà Nẵng. Trước khi khởi hành, tàu sân bay đã nổi những hồi còi to để chào tạm biệt. Hai tàu tuần dương USS Antietam - CG 54 và USS Robert Smalls - CG 62 cũng lần lượt nhổ neo, rời cầu cảng Đà Nẵng để dẫn đường, hộ tống tàu sân bay USS Ronald Reagan. Hai tàu tuần dương lần lượt rời cảng Đà Nẵng để hộ tống tàu sân bay USS Ronald Reagan - Ảnh: VietNamNet Khoảng 10h cùng ngày, tàu sân bay USS Ronald Reagan dưới sự hướng dẫn của Hoa tiêu hàng hải khu vực IV đã nhổ neo quay đầu rời vịnh Đà Nẵng. Trước khi khởi hành, tàu sân bay đã nổi những hồi còi to để chào tạm biệt. Trong chuyến thăm hữu nghị lần này, thủy thủ tàu sân bay Mỹ dành nhiều thời gian giao lưu với người dân địa phương và trẻ em mồ côi như: Giao lưu âm nhạc với đoàn viên thanh niên (quận Hải Châu), trẻ em tại Làng Hy vọng (quận Thanh Khê), tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai (quận Ngũ Hành Sơn), các Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đông Á và Thành đoàn Đà Nẵng.

TIN MỚI: Đã trục vớt thành công xác tàu Titan, nhiều phần thi thể cũng được tìm thấy Phần còn lại của tàu lặn Titan - được cho là đã nổ tung dưới đáy biển Đại Tây Dương - đã được trục vớt vào ngày 28/6 (giờ địa phương), sau 10 ngày kể từ ngày con tàu mất tích trên hành trình lặn xuống khám phá xác tàu Titanic. Nhiều phần thi thể của những hành khách thiệt mạng cũng được tìm thấy.

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