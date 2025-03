Nữ TikToker giữ tinh thần lạc quan suốt hành trình chiến đấu với bệnh K nhưng cuối cùng đã không có phép màu nào xảy ra.

Trước đó, vào tháng 6/2024, Minh Hạnh thông báo mắc ung thư máu. 1 tháng sau đó cô lên vlogs “1 ngày điều trị ung thư ở tuổi 19 của mình”. Trên hành trình này, nhiều người cũng gửi lời động viên, an ủi Minh Hạnh. Mong cô giữ tinh thần lạc quan vượt qua biến cố sức khỏe.

Được biết, Minh Hạnh là sinh viên trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, cựu học sinh trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, từng xuất sắc giành học bổng của hơn 16 trường đại học, góp mặt vào chung kết nhiều cuộc thi học thuật.

Minh Hạnh giành hàng loạt học bổng của các trường đại học lớn như: SP Jain, Monash, Deakin, University of Sydney (Úc), Augustana College, Colorado College, DePauw University, Trinity University (Mỹ), University of Dundee, University of Bristol (Anh), cùng các trường đại học tại Việt Nam như RMIT, Vin University, British University Vietnam and Swinburne Vietnam. Trong đó, học bổng cao nhất mà Minh Hạnh đạt được là học bổng 90% (tương đương 2 tỷ đồng của SP Jain School of Global Management, Úc).

