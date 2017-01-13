Bảo vệ chung cư phát hiện hai đối tượng khiêng thùng xốp có dấu hiệu khả nghi nên chặn lại thì phát hiện thi thể cô gái trẻ trong thùng xốp.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 13.1, tại chung cư Hà Đô (Q.Gò Vấp, TP.HCM) xảy ra vụ giết người nghiêm trọng.

Thời điểm trên, hai người lạ mặt đang khiêng thùng xốp lớn từ chung cư định ra ngoài tẩu thoát thì bị bảo vệ phát hiện chặn lại.

Hai người này giả vờ gọi điện cho người thân để đến nhận thùng xốp rồi lên xe tẩu thoát.

Nghi chuyện chẳng lành, bảo vệ chung cư trình báo công an. Khi lực lượng chức năng mở thùng xốp thì phát hiện thi thể của một cô gái.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân tên N.T.T.H (15 tuổi, học sinh lớp 9).

Không lâu sau đó, nghi phạm có liên quan đến cái chết của nữ sinh trên bị Công an Gò Vấp bắt giữ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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