Nữ sinh 15 tuổi bị cưa chân lên tiếng về việc bác sĩ làm mà không dám nhận

Người nhà Lê Thị Hà Vi (15 tuổi, người bị cưa chân vì sự tắc trách của bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin) cho biết, sáng 23/3, lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đã mời đại diện gia đình lên làm việc liên quan đến đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng và yêu cầu trình bày lại sự việc.

"Những ngày qua dư luận xôn xao về việc bác sĩ bệnh viện huyện Cư Kuin tắc trách dẫn đến việc phải cưa chân của một cô bé. Vì Vi là người trong cuộc, mất đi một phần của cơ thể.. đó là mất mát quá lớn cho tương lai rộng lớn sau này. Nhưng từ khi vụ việc xảy ra cho đến nay dư luận lên tiếng đồng cảm và có chỉ trích các bác sĩ liên quan đến vụ việc. Còn các bác sĩ thì biện bạch cho mình đầy đủ các lý do khác nhau.

Riêng Vi Vi chưa hề thốt lên một lời trách móc hay oán hận họ. Vậy mà hôm qua Vi đọc trên một bài báo có uy tín, các bác sĩ phát biểu: "Khi điều trị, cháu Vi bảo hơi đau và gia đình không xin chuyển viện mà bệnh viện tự chuyển". Đọc đến đây Vi đau lòng quá, Vi mất đi một chân có thể là nỗi đau không có gì đền bù được. Nhưng có một sự đau lớn hơn đó chính là lương tâm của các y, bác sĩ liên quan đến cái chân của Vi.

Họ không chỉ đóng vai trò là một người bác sĩ mà còn là người đáng bậc cha chú của Vi. Thế mà họ không bằng một đứa trẻ, trẻ con chắc hẳn không khéo léo về việc che đậy và nói dối, còn các bác sĩ kia là người lớn, là người có học thức thì "lưỡi không xương nhiều đường lắc léo". Thử hỏi xem sau này ai dám tin tưởng được nữa "một lần mất tin vạn lần bất tín".

Ở đây Vi không phán xét điều gì cả mà để lương tâm các y, bác sĩ tự phán xét về mình và người đời tự đánh giá. Làm không dám nhận thì không biết thuộc thể loại gì nữa".

Trước sự quan tâm của dư luận cũng như những người luôn dõi theo sự việc của Hà Vi đã cùng lên tiếng bênh vực, đòi sự công bằng cho cô bé. Sau vài giờ, chia sẻ nhanh chóng thu hút gần 3.000 lượt like (thích), hàng trăm chia sẻ từ cộng đồng mạng.

Thành viên Phù Hoa Tàn Ảnh chia sẻ: "Trên đời này vốn không tồn tại thứ gọi là công bằng. Chị không biết nên nói gì cho phải, chị hiểu nỗi mất mác em và gia đình phải chịu. Nhưng biết sao đây, chúng ta chỉ là dân thường. Vi, ráng trị liệu, mau khỏe em nhé".

"Vi đừng suy nghĩ nhiều nhé, ảnh hưởng đến sức khỏe, ai sai sẽ có pháp luật xem xét và giải quyết. Vi xinh, Vi nghị lực sẽ mãi trong lòng những người yêu mến em" - bạn H.K đưa ra lời khuyên.

Dù mất đi hoàn toàn chân phải nhưng Vi vẫn tỏ ra lạc quan, suốt thời gian điều trị, nữ sinh vẫn sử dụng mạng xã hội, chia sẻ các hình ảnh, trạng thái nhớ bạn bè, thầy cô và muốn tiếp tục đến trường. Chứng kiến nghị lực sống phi thường của 9X khiến ai cũng xót xa. Không giúp đỡ được nhiều về vật chất, cư dân mạng đã chung tay giúp em đòi lại công bằng, phần nào xoa dịu những mất mác quá lớn mà cô bé 15 tuổi phải gánh chịu suốt đời.

Để ủng hộ tinh thần cho Hà Vi, một fanpage được mang tên "Hà Vi - Cô bé nghị lực" do các thành viên lập ra. Nơi đây cập nhật các hình ảnh, tạo clip gửi đến cô gái sinh năm 1995 giúp em vững tinh thần vượt qua số phận.

Chị Trang (chị gái của Hà Vi) cho hay, ngày 18/3, gia đình đã gửi đơn đến Bộ trưởng Y tế, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan chức năng tố cáo hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng dẫn đến em gái bị hoại tử phải cắt một chân. "Sau đó, họ hỏi ý kiến gia đình có rút đơn hay không. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ quan điểm yêu cầu xử lý hình sự các bác sĩ tắc trách dẫn đến việc Vi bị tàn tật suốt đời" - Trang nói.

Hiện tại, Hà Vi vẫn điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) và chưa được lắp chân giả vì vết mổ còn mủ.

"Sắp tới, em tôi sẽ được chuyển sang Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình để tập vật lý trị liệu. Ngày mai, gia đình sẽ xuống bệnh viện xin giấy chứng nhận thương tật để có căn cứ làm việc với Sở Y tế Đắk Lắk về việc viết cam kết lo cho em Vi sau này" - chị gái Hà Vi chia sẻ thêm.