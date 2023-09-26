Sự việc xảy ra tại Trường THPT Chu Văn Thịnh (xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La). Được biết, trường có 1.245 học sinh, trong đó có hơn 400 học sinh ăn bán trú.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, chiều 26/9, lãnh đạo VKSND tỉnh Sơn La cho biết, Công an huyện Mai Sơn vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với H.T.T. (ở huyện Mai Sơn), nhân viên bếp ăn của Trường THPT Chu Văn Thịnh (xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), về hành vi gây tổn hại cho sức khỏe người khác.

Quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo vị lãnh đạo VKSND tỉnh Sơn La, bà T. là vợ của nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn Thịnh (nay đã chuyển trường khác làm hiệu phó). Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang trưng cầu giám định mẫu thức ăn nghi bị bỏ độc, để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Trường THPT Chu Văn Thịnh, huyện Mai Sơn nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, liên quan đến nghi án đầu độc vào thức ăn của học sinh, lãnh đạo UBND xã Chiềng Ban (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) cho biết, ngày 22/6 xã nhận được báo cáo của nhà trường về thức ăn của học sinh có mùi thuốc sâu.

Ngay khi nhận được thông tin, xã Chiềng Mai đã phối hợp với lực lượng chức năng xuống kiểm tra thì mẫu phẩm được lưu có mùi thuốc sâu.

Theo lãnh đạo xã Chiềng Ban, rất may sự việc được phát hiện sớm, các học sinh chưa ăn nên không ai bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Về sự việc này, một lãnh đạo huyện Mai Sơn cho biết, cơ quan công an đang làm rõ. Về thông tin có đầu độc hay không thì phải chờ kết luận. Công an huyện đã triệu tập đối tượng có liên quan.

Trước đó, dư luận xôn xao thông tin tại một ngôi trường ở tỉnh Sơn La xảy ra nghi vấn đầu độc vào thức ăn của học sinh.

Sự việc được cho là xảy ra tại Trường THPT Chu Văn Thịnh (xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La). Được biết, trường có 1.245 học sinh, trong đó có hơn 400 học sinh ăn bán trú.

12 trẻ mầm non ở Hà Tĩnh nhập viện cấp cứu ngay trong đêm, nghi do ngộ độc Tối 23/9, đơn vị có tiếp nhận nhiều trường hợp là học sinh Trường Mầm non Ban Mai (ở TP Hà Tĩnh) với các triệu chứng nôn ói, đau bụng... Đây là những triệu chứng phố biến của ngộ độc.

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