NÓNG: Tạm giữ hình sự nhân viên nhà bếp nghi bỏ độc vào bữa ăn học sinh ở Sơn La

Đời sống 26/09/2023 19:19

Sự việc xảy ra tại Trường THPT Chu Văn Thịnh (xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La). Được biết, trường có 1.245 học sinh, trong đó có hơn 400 học sinh ăn bán trú.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, chiều 26/9, lãnh đạo VKSND tỉnh Sơn La cho biết, Công an huyện Mai Sơn vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với H.T.T. (ở huyện Mai Sơn), nhân viên bếp ăn của Trường THPT Chu Văn Thịnh (xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), về hành vi gây tổn hại cho sức khỏe người khác.

Quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo vị lãnh đạo VKSND tỉnh Sơn La, bà T. là vợ của nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn Thịnh (nay đã chuyển trường khác làm hiệu phó). Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang trưng cầu giám định mẫu thức ăn nghi bị bỏ độc, để tiếp tục làm rõ vụ việc.

NÓNG: Tạm giữ hình sự nhân viên nhà bếp nghi bỏ độc vào bữa ăn học sinh ở Sơn La - Ảnh 1
Trường THPT Chu Văn Thịnh, huyện Mai Sơn nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, liên quan đến nghi án đầu độc vào thức ăn của học sinh, lãnh đạo UBND xã Chiềng Ban (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) cho biết, ngày 22/6 xã nhận được báo cáo của nhà trường về thức ăn của học sinh có mùi thuốc sâu. 

Ngay khi nhận được thông tin, xã Chiềng Mai đã phối hợp với lực lượng chức năng xuống kiểm tra thì mẫu phẩm được lưu có mùi thuốc sâu.

Theo lãnh đạo xã Chiềng Ban, rất may sự việc được phát hiện sớm, các học sinh chưa ăn nên không ai bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Về sự việc này, một lãnh đạo huyện Mai Sơn cho biết, cơ quan công an đang làm rõ. Về thông tin có đầu độc hay không thì phải chờ kết luận. Công an huyện đã triệu tập đối tượng có liên quan.

Trước đó, dư luận xôn xao thông tin tại một ngôi trường ở tỉnh Sơn La xảy ra nghi vấn đầu độc vào thức ăn của học sinh.

Sự việc được cho là xảy ra tại Trường THPT Chu Văn Thịnh (xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La). Được biết, trường có 1.245 học sinh, trong đó có hơn 400 học sinh ăn bán trú.

12 trẻ mầm non ở Hà Tĩnh nhập viện cấp cứu ngay trong đêm, nghi do ngộ độc

12 trẻ mầm non ở Hà Tĩnh nhập viện cấp cứu ngay trong đêm, nghi do ngộ độc

Tối 23/9, đơn vị có tiếp nhận nhiều trường hợp là học sinh Trường Mầm non Ban Mai (ở TP Hà Tĩnh) với các triệu chứng nôn ói, đau bụng... Đây là những triệu chứng phố biến của ngộ độc.

Xem thêm
Từ khóa:   ngộ độc thực phẩm đầu độc học sinh tạm giữ hình sự

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng