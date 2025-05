Cận cảnh kho hàng 25 tấn hóa chất và 1.000 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc ở Cà Mau

Hiện toàn bộ số hàng hóa vi phạm trên đã bị tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 29/5, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện nhiều tấn hóa chất công nghiệp và mỹ phẩm không rõ nguồn gốc ở huyện Cái Nước.

Vào khoảng 10h cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh mỹ phẩm B.N. (tại thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước), phát hiện hơn 1.000 sản phẩm (sữa tắm, kem chống nắng, kem tắm trắng…) trị giá khoảng 60 triệu đồng, không có hóa đơn, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng tạm giữ 25 tấn hóa chất và 1.000 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trước đó, ngày 28/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau đã phối hợp cùng Công an thị trấn Cái Nước và Công an xã Lương Thế Trân kiểm tra đồng loạt một số cơ sở kinh doanh hóa chất công nghiệp.

Lúc này, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 25 tấn hóa chất công nghiệp do nước ngoài sản xuất nhưng không có giấy chứng chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật. Các loại loại hóa chất trên chủ yếu phục vụ cho hoạt động nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi…

Hiện, toàn bộ số hàng hóa vi phạm trên đã bị ngành chức năng tạm giữ để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.

Nóng: Bắt giữ xe đầu kéo chở hàng chục nghìn thiết bị điện tử, gia dụng nghi nhập lậu Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện này đang vận chuyển 12 mục hàng hóa, gồm: 12.900 chiếc quạt cầm tay mini các loại; 2.328 chiếc quạt tích điện để bàn; 2.100 máy sấy tóc; 3.187 màn hình điện thoại di động.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-tam-giu-25-tan-hoa-chat-va-1000-san-pham-my-pham-khong-ro-nguon-goc-o-ca-mau-732250.html