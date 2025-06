NÓNG: Phát hiện hơn 5.000 lọ mỹ phẩm nhập lậu của công ty Ngân Korea

Cụ thể, hôm qua, 31/5, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8 (huyện Gia Lâm) phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03 - Công an TP Hà Nội) đã kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh nằm trong khuôn viên Trường Mầm non xã Yên Thường cũ (huyện Gia Lâm). Đây là địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Ngân Korea, có trụ sở chính tại thôn Lại Hoàng, xã Yên Thường.

Doanh nghiệp này không xuất trình được bất kỳ giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp nào. Đại diện công ty thừa nhận toàn bộ lô hàng được mua trôi nổi trên thị trường và vi phạm quy định khi kinh doanh tại địa điểm chưa đăng ký.

Phát hiện hơn 5.000 lọ mỹ phẩm nhập lậu tại cơ sở của Công ty Dược mỹ phẩm Ngân Korea ở Gia Lâm - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, trước đó, ngày 12/5/2025, Đội QLTT số 8 và PC03 cũng đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh tại số 58A ngõ 130, thôn Cống Thôn, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm do Đặng Thành Nam (trú tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng đã tạm giữ 16.840 sản phẩm gồm áo, bộ quần áo, mũ các loại giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Adidas, Nike, Burberry, Lacoste và 220 áo nam do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ. Toàn bộ số hàng hóa được xác định là hàng nhập lậu với tổng trị giá trên 900 triệu đồng. Do vụ việc có dấu hiệu hình sự, Đội QLTT số 8 đã hoàn thiện hồ sơ chuyển Công an TP Hà Nội xử lý theo thẩm quyền.

Tiếp đó, ngày 8/5/2025, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở tại địa chỉ A17, ô CN-02-2-1, Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, phát hiện 1.971 sản phẩm quần bò, chân váy bò mang các nhãn hiệu YSL, Dior, Chanel, LV, Gucci... giả mạo nhãn hiệu. Giá trị lô hàng ước tính hơn 227 triệu đồng. Đội QLTT số 8 đã lập hồ sơ, tiếp tục chuyển Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội xem xét xử lý theo quy định.

Từ ngày 15/5/2025 đến nay, Đội QLTT số 8 đã tiến hành kiểm tra, xử lý 16 vụ vi phạm chủ yếu tại khu vực xã Ninh Hiệp và các địa bàn lân cận. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và đang trong quá trình xử lý lên tới 336 triệu đồng, trong khi giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy ước tính gần 2,46 tỉ đồng.