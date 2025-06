Nóng: Phát hiện thêm hơn 1,4 tấn gạo giả nhãn mác, bao bì nước ngoài ở Nghệ An

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 4/6, thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường Nghệ An), đơn vị này đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Vinh.

Đoàn kiểm tra đã làm việc tại hộ kinh doanh do bà Đặng Thị Lợi làm chủ, có địa chỉ tại phường Hưng Đông, thành phố Vinh. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang sử dụng máy ép nhiệt để chia nhỏ gạo nếp từ bao lớn loại 50kg sang các túi nhỏ có khối lượng 1kg và 5kg.