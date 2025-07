Nóng: Phát hiện 2 công ty sản xuất cồn y tế giả, quy mô lớn

Qua kiểm tra đã phát hiện, thu giữ hơn 2.000 sản phẩm cồn y tế Ethanol 70 và 90 độ mang nhãn hiệu Ngân Hà do Công ty TNHH Đầu tư Dược phẩm Ngân Hà (địa chỉ ở xã Thanh Oai, TP. Hà Nội) sản xuất, có dấu hiệu là hàng giả, kém chất lượng.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào tháng 6/2025, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra tại các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ thuốc, dược phẩm trên địa bàn Hà Tĩnh.

Lực lượng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) kiểm tra các sản phẩm cồn y tế Ethanol tại Công ty TNHH Đầu tư Dược phẩm Ngân Hà - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Theo thông tin từ báo Hà Tĩnh, lực lượng chức năng xác định Phạm Đình Dũng (SN 1986) là giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Dược phẩm Ngân Hà. Tuy nhiên, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh đều do Phạm Đình Tuấn (SN 1988, em trai của Dũng) trú xã Chương Mỹ, TP. Hà Nội trực tiếp điều hành, quản lý.

Để cạnh tranh giá cả và tăng lợi nhuận, từ đầu năm 2025 đến nay, Tuấn đã chỉ đạo Dũng và nhân viên mua cồn công nghiệp 99% để pha chế, sản xuất thành phẩm cồn y tế, sau đó dán nhãn mác giả và phân phối ra thị trường, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.

Sản phẩm cồn y tế giả của Công ty TNHH Đầu tư Dược phẩm Ngân Hà - Ảnh: Báo Lao Động

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng phát hiện, thu giữ 408 chai (dung tích 500ml) sản phẩm cồn Ethanol 70 độ và cồn Ethanol 90 độ nhãn hiệu AB, do Công ty Cổ phần Thương mại Vật tư Y tế An Bình (địa chỉ tại xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) sản xuất là hàng giả, kém chất lượng.

Kiểm tra tại Công ty Cổ phần Thương mại Vật tư Y tế An Bình, Công an Hà Tĩnh thu giữ thêm 4.000 sản phẩm cồn 70 độ và 90 độ loại chai 500ml mang nhãn hiệu AB là hàng giả, kém chất lượng.

Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Văn Diễn (SN 1988) là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Vật tư Y tế An Bình đã chỉ đạo nhân viên sử dụng cồn công nghiệp (hàm lượng Methanol cao) để sản xuất các sản phẩm cồn y tế Ethanol 70 độ và 90 độ mang nhãn hiệu AB.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý hành vi vi phạm của Nguyễn Văn Diễn và các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.