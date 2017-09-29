NÓNG: Bắt quả tang vợ đang vụng trộm, chồng phẫn uất đâm chết tình địch ngay trên giường

Đời sống 29/09/2017 16:08

Trở về nhà lúc đêm khuya, phát hiện vợ đang vụng trộm với nhân tình, ông Sơn đã dùng dao đâm chết gã đàn ông này không thương tiếc.

Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ ông Lê Ngọc Sơn (48 tuổi, ngụ xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) để điều tra về hành vi giết người, theo Pháp luật TP.HCM.

Khánh Hòa: Bắt quả tang vợ vụng trộm, chồng đâm chết tình địch trên giường
Ông Lê Ngọc Sơn tại cơ quan điều tra - Ảnh: PLO

Sự việc xảy ra vào khuya 28/9, khi ông Sơn trở về nhà thì bắt gặp vợ mình đang nằm với ông Ngô Thanh T. (44 tuổi, người cùng xã).

Điên tiết, ông Sơn đóng chặt cửa, lao đến đánh ông T. rồi rút dao đâm gã đàn ông này trọng thương. Khi người dân xung quanh chạy đến hiện trường thì ông T. đã thiệt mạng.

Sau khi gây án, ông Sơn đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận việc mình đã giết nhân tình của vợ.

Khánh Hòa: Bắt quả tang vợ vụng trộm, chồng đâm chết tình địch trên giường
Căn nhà của vợ chồng ông Sơn, nơi xảy ra án mạng - Ảnh: PLO

Hàng xóm cho biết, vợ chồng ông Sơn có hai người con. Thời gian gần đây, hai vợ chồng ông thường xuyên xảy ra bất hòa, cãi vã.

Vụ việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.

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Chồng ngoại tình còn chỉ vào mặt vợ: "Láo là tôi bỏ cả mẹ lẫn con luôn đấy!"

Tôi đang đứng trước vòng xoáy cuộc đời không biết nên bước tiếp hay dừng lại. Đàn bà thật khổ, bây giờ tôi mới thấm câu nói ấy.

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