Nóng: Áp thấp có thể mạnh lên thành bão, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300km, gió mạnh cấp 7, giật cấp 9

Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới - Ảnh: VOV

Đến 19h ngày12/6, áp thấp nhiệt đới ở vào vị trí 17,5N-110,3E; trên vùng biển phía Nam Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) với cường độ cấp 9, giật cấp 11, sau đó di chuyển theo hướng Tây Bắc, với tốc độ khoảng 10 -15 km/h và có khả năng mạnh thêm. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 và khu vực chịu ảnh hưởng vùng Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Trong 48 đến 72 giờ tới, ão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 10km/h và tiếp tục mạnh thêm. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới hình thành bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 11, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Phía Nam khu vực Giữa Biển Đông, Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động mạnh, gây nguy hiểm cho tàu thuyền do dông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 86/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão và gây mưa lũ diện rộng.

Công điện gửi tới các Bộ Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, cùng UBND 16 tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Gia Lai.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và nguy cơ mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Chủ tịch UBND các địa phương tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương trong đó tập trung đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền, phương tiện trên biển; chủ động sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn.

Bộ NN&MT tổ chức theo dõi, dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan chức năng để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó thiên tai theo quy định; chủ động chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ; chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa thủy lợi, sản xuất nông nghiệp.

Bộ Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho sản xuất công nghiệp, an toàn hồ đập thủy điện, nhất là đối với các hồ thuỷ điện nhỏ; Bộ Xây dựng chỉ đạo hướng dẫn giao thông và bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực bị mưa lũ, kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ động chỉ đạo và phối hợp với các địa phương triển khai công tác ứng phó, tìm kiếm, cứu nạn, bảo đảm kịp thời, hiệu quả…