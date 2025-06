Trước đó, theo thông tin từ Vietnam+, các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, tiếp tục làm rõ vụ đổ bỏ trái phép số lượng lớn thực phẩm chức năng ven đường Nguyễn Văn Linh.

Kết quả kiểm kê ban đầu tại hiện trường cho thấy nhiều điểm bị đổ bỏ nhiều chủng loại thực phẩm chức năng, tổng cộng hơn 4.200 hộp và hơn 8.000 vỉ thực phẩm chức năng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu gom được hơn 3.000 hộp thực phẩm chức năng các loại, với 95 nhãn hiệu khác nhau như Pharvita Plus, Entoro Plus, Zin C, Canxi Nano, Pedia Baby, Ginkgo Natto, Alphavit, Vitamin C… Nhiều sản phẩm còn nguyên tem, bao bì, hạn sử dụng đến năm 2027–2028. Diện tích khu vực tiêu hủy khoảng 20 m², có dấu hiệu bị đốt dở dang.