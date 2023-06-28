Nóng: Đã xác định được thí sinh phát tán đề thi môn Văn kỳ thi THPT Quốc gia 2023

Đời sống 28/06/2023 19:31

"Thông tin trên không ảnh hưởng đến kỳ thi vì khả năng tương tác chỉ ở một thí sinh" - vị lãnh đạo Bộ Giao dục và Đào tạo cho biết.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, chiều 28/6, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đã thông tin về vụ phát tán đề thi môn ngữ văn, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, lan truyền trên mạng xã hội sau 30 phút. 

Trước đó, khoảng 8h ngày 28/6, sau khi thí sinh bắt đầu làm bài khoảng 30 phút, trên mạng xã hội facebook lan truyền hình ảnh chụp đề thi chính thức môn Ngữ văn, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Vụ việc đã thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận và báo chí cả nước, nhiều ý kiến bày tỏ nghi vấn về tính nghiêm minh, nghiêm túc của Kỳ thi, đặc biệt là nghi vấn lộ đề thi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Công an các đơn vị, địa phương liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy xét, xác minh làm rõ các đối tượng liên quan.

Đến 13h30 cùng ngày, Cục An ninh chính trị nội bộ đã xác định được 1 thí sinh thuộc Hội đồng thi của tỉnh Cao Bằng có hành vi sử dụng điện thoại Iphone 11 chụp ảnh đề thi (sau khi phát đề khoảng 15 phút) và gửi cho người thân để nhờ giải bài giúp. Hình ảnh sau đó được đăng tải và bị lan truyền trên các trang mạng xã hội và báo chí.

Hiện, Cục An ninh chính trị nội bộ tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Cao Bằng và những địa phương liên quan để xác minh, điều tra và xử lý sai phạm theo quy định của pháp luật; tham mưu với Ban chỉ đạo thi cấp Quốc gia chỉ đạo Hội đồng thi các tỉnh thành phố khắc phục những sơ hở trong khâu coi thi; tăng cường kiêm tra, giám sát, chủ động phát hiện và phối hợp với lực lượng Công an xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi gian lận bằng thủ đoạn sử dụng thiết bị công nghệ cao trong Kỳ thi.

Nóng: Đã xác định được thí sinh phát tán đề thi môn Văn kỳ thi THPT Quốc gia 2023 - Ảnh 1
Hình ảnh đề thi Văn lan truyền trên mạng xã hội khoảng 8h sáng 28/6 - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ VnExpress, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết thêm hình ảnh chụp đề Văn lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đề được chụp trong phòng thi, bên cạnh là tờ giấy làm bài là tờ giấy báo dự thi. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Bộ Giáo dục đã báo cho Cục An ninh chính trị nội bộ của Bộ Công an để xác minh.

"Thông tin trên không ảnh hưởng đến kỳ thi vì khả năng tương tác chỉ ở một thí sinh" - vị này nói. Đến thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa ghi nhận có thông tin giải đề hoặc hướng dẫn giải đề từ bên ngoài vào phòng thi.

 

Ông Vũ Văn Dương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng, chiều 28/6 cho biết đây là kết quả điều tra của cơ quan chức năng. Theo ông, sáng nay, 15 phút sau khi các giám thị phát đề Văn (khoảng 7h50), thí sinh này đã sử dụng điện thoại để chụp ảnh đề và gửi cho người thân, nhờ giải bài giúp. Hình ảnh sau đó bị lan truyền trên nhiều trang mạng xã hội.

"Thí sinh đã bị đình chỉ, không tiếp tục tham gia các bài thi ngày mai nữa" - ông Dương nói.

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Bộ GD-ĐT đã chuyển thông tin cho Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an vào cuộc xác minh. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

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