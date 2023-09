Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sáng 13/9, sau khi không thể liên lạc được với người thân đang sinh sống tại căn chung cư mini 9 tầng trong ngõ 29 phố Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội), rất đông người dân đã tìm đến hiện trường vụ cháy hoặc đến trụ sở Công an P.Khương Đình để hỏi tin tức.

Tại khuôn viên nhà tang lễ, các cán bộ Bệnh viện Quân y 103 hướng dẫn mọi người đi in ảnh người thân và ghi thông tin cá nhân lên trên. Sau đó, lần lượt từng người sẽ được đối chiếu với hình ảnh thi thể nạn nhân do lực lượng chức năng cung cấp. Nhiều người đã bật khóc khi nhận ra người thân đã mãi mãi ra đi sau vụ hỏa hoạn.

Nhiều người chết lặng khi hay tin người thân đã mãi mãi ra đi sau vụ hỏa hoạn - Ảnh: Báo Thanh Niên

Cập nhật thêm về tình hình vụ việc, theo thông tin từ báo Lao Động, theo Công an TP Hà Nội, đến thời điểm hiện tại, xác định có hơn 30 người tử vong trong vụ cháy chung cư mini ở ngõ 29/70 phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội).

Chiều 13/9, Công an TP Hà Nội thông tin ban đầu vụ cháy tại chung cư mini ở ngõ 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Theo đó, hồi 23h22 ngày 12/9, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP nhận được tin báo cháy tại ngôi nhà 9 tầng 1 tum, tại ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân và có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Các nạn nhân được đưa ra khỏi vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh: Báo Lao Động

Công an TP Hà Nội đã điều động Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Hà Đông và Đội chữa cháy thuộc Trường Đại học PCCC, cùng 15 xe chữa cháy, hơn 100 cán bộ chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường, phối hợp cùng chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an TP cũng đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Cục C07 Bộ Công an và trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đến 0h15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, các lực lượng đã giải cứu hơn một trăm người bị mắc kẹt.

Hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, hơn 30 người tử vong.

Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Công an quận Thanh Xuân và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.