Những trường nào có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất TP.HCM năm 2023?

Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, sau khi có điểm chuẩn, các thí sinh nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT đã trúng tuyển từ ngày 12/7 đến 16h ngày 26/7, nếu không sẽ bị xóa tên.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, ngày 7/7, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn lớp 10 của các trường THPT năm học 2023-2024. Theo nhận xét của giáo viên, so với năm trước điểm chuẩn của các trường THPT năm 2023 hầu như tăng khoảng 1 điểm.

Kỳ thi vào lớp 10 công lập năm 2023 tại TP.HCM diễn ra ngày 6 và 7/6 với gần 96.000 thí sinh tham dự. Thí sinh dự thi 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Cách tính điểm như sau: Điểm xét tuyển vào lớp 10 công lập là tổng điểm 3 bài thi và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ 3 bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0.

Danh sách 10 trường THPT có điểm chuẩn cao nhất TP.HCM - Ảnh: VietNamNet

Theo công bố điểm chuẩn của Sở GD&ĐT TP.HCM, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình) lấy điểm cao nhất là 25,5. Các nguyện vọng 2, 3 lần lượt chênh nhau khoảng 0,25 - 0,5 điểm.

Trong khi đó, loạt trường công lập ở TP.HCM chỉ mỗi môn 3,5 điểm là trúng tuyển vào lớp 10. Cụ thể như: THPT Đa Phước; THCS và THPT Thạnh An; THPT Bình Khánh; THPT Cần Thạnh; THPT An Nghĩa; THPT An Nhơn Tây, THPT Trung Lập.

Thí sinh dự thi lớp 10 vào đầu tháng 6 vừa qua - Ảnh: Báo Thanh niên

Hồ sơ nhập học gồm: Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp THCS năm học 2022 - 2023 và thi tuyển vào lớp 10 năm học 2023 - 2024; phiếu báo điểm thi vào lớp 10, trên đó có ghi 3 nguyện vọng; bản chính học bạ cấp THCS; giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) do các cơ sở giáo dục cấp; bản sao giấy khai sinh hợp lệ; giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp.

