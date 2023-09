Những câu chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam bằng tiếng Anh hay nhất

1. You've seen me laugh,you've seen me cry. And always you were there with me. I may not have always said it. But thanks and I LOVE YOU… Mother. Happy Vietnamese Women’s Day.

2. A beautiful women,a great friend and wonderful mother. You are all this to me and much more… I feel so lucky and proud to have a mom like you. Happy Vietnamese Women’s Day.

(Một người phụ nữ xinh đẹp, một người bạn tuyệt vời và một người mẹ tuyệt vời. Mẹ là tất cả đối với con và nhiều hơn nữa. Con cảm thấy cực kỳ may mắn và tự hào vì được là con của mẹ. Chúc mừng mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.)

3. Every home, every heart, every feeling, every moment of happiness is incomplete without you. Only you can complete this world. Happy Vietnamese Women’s Day.

(Mọi gia đình mọi trái tim, mọi cảm xúc, mọi thời khắc hạnh phúc sẽ chẳng thể nào hoàn hảo nếu thiếu mẹ. Chỉ có mẹ mới có thể biến thế giới của con trở nên hoàn thiện. Chúc mừng mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.)

4. I just want you to know how special and fortunate I find myself to be blessed with a mother as loving, caring and wonderful as you. Happy Vietnamese Women’s Day.

(Con muốn mẹ biết rằng con cảm thấy mình vô cùng may mắn và đặc biệt nhường nào khi có một người mẹ đầy ắp tình yêu thương, sự quan tâm và tuyệt vời như mẹ. Chúc mừng mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.)

Câu chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam bằng tiếng Anh tặng vợ

1. I love you no matter what we have gone through. I will always be here for you no matter how much we argue because I know that in the end, you will always be here for me.

(Anh yêu em bất kể điều gì chúng ta đang phải trải qua. Anh sẽ luôn ở đó bên em bất kể chúng ta có hay cãi nhau, bởi vì anh biết rằng cuối cùng, em vẫn sẽ luôn ở đó bên anh).

2. My world is beautiful because of you and I wish to spend the rest of my life loving you. I love you forever!

(Thế giới của anh trở nên tốt đẹp nhờ có em và anh sẽ dành cả phần đời còn lại để yêu em. Anh yêu em mãi mãi).

3. Your grace, warmth & cheerful nature is an inspiration to me. Have a wonderful Vietnamese Women’s Day!

(Con người ấm áp, tươi cười và đầy duyên dáng của em chính là niềm cảm hứng đối với anh. Chúc em có một ngày Phụ nữ Việt Nam thật tuyệt vời nhé).

4. You make me believe in myself. You motivate me when I lose hope. You are my happiness. I always love you.

(Em giúp anh tin vào chính mình. Em truyền động lực cho anh khi anh mất hy vọng. Em là hạnh phúc của anh. Anh luôn yêu em).

Trên đây là những lời chúc ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đầy ý nghĩa tặng vợ và mẹ. Nếu bạn có bất cứ câu chúc ngày Phụ nữ Việt Nam ấn tượng nào khác thì hãy chia sẻ cùng Phụ nữ và Gia đình nhé.