Những câu chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam bằng tiếng Anh hay nhất

Đời sống 13/10/2017 22:58

Nếu muốn gửi lời chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam bằng tiếng Anh thì dưới đây là những câu chúc cực kỳ ấn tượng để bạn tham khảo.

Ngày Phụ nữ Việt Nam đang đến rất gần rồi. Bên cạnh những món quà được chuẩn bị công phu thì một vài lời chúc chân thành cũng là điều không thể thiếu. Và để giúp bạn có nhiều lựa chọn hơn, Phụ nữ và Gia đình sẽ tổng hợp lại những lời chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam bằng tiếng Anh hay nhất để tặng mẹ, vợ và các chị em phụ nữ

Câu chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam bằng tiếng Anh tặng mẹ

ngày Phụ nữ Việt Nam
Ngày Phụ nữ Việt Nam. Nguồn: Internet.

1. You've seen me laugh,you've seen me cry. And always you were there with me. I may not have always said it. But thanks and I LOVE YOU… Mother. Happy Vietnamese Women’s Day.

(Mẹ chứng kiến con cười. Mẹ chứng kiến con khóc. Và mẹ luôn ở đó, cạnh con. Có lẽ không phải lúc nào con cũng nói điều này. Nhưng mẹ ơi, con cảm ơn mẹ và con yêu mẹ nhiều lắm. Chúc mừng mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.)

2. A beautiful women,a great friend and wonderful mother. You are all this to me and much more… I feel so lucky and proud to have a mom like you. Happy Vietnamese Women’s Day.

(Một người phụ nữ xinh đẹp, một người bạn tuyệt vời và một người mẹ tuyệt vời. Mẹ là tất cả đối với con và nhiều hơn nữa. Con cảm thấy cực kỳ may mắn và tự hào vì được là con của mẹ. Chúc mừng mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.)

3. Every home, every heart, every feeling, every moment of happiness is incomplete without you. Only you can complete this world. Happy Vietnamese Women’s Day.

(Mọi gia đình mọi trái tim, mọi cảm xúc, mọi thời khắc hạnh phúc sẽ chẳng thể nào hoàn hảo nếu thiếu mẹ. Chỉ có mẹ mới có thể biến thế giới của con trở nên hoàn thiện. Chúc mừng mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.)

Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Nguồn: Internet.

4. I just want you to know how special and fortunate I find myself to be blessed with a mother as loving, caring and wonderful as you. Happy Vietnamese Women’s Day.

(Con muốn mẹ biết rằng con cảm thấy mình vô cùng may mắn và đặc biệt nhường nào khi có một người mẹ đầy ắp tình yêu thương, sự quan tâm và tuyệt vời như mẹ. Chúc mừng mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.)

Câu chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam bằng tiếng Anh tặng vợ

1. I love you no matter what we have gone through. I will always be here for you no matter how much we argue because I know that in the end, you will always be here for me.

(Anh yêu em bất kể điều gì chúng ta đang phải trải qua. Anh sẽ luôn ở đó bên em bất kể chúng ta có hay cãi nhau, bởi vì anh biết rằng cuối cùng, em vẫn sẽ luôn ở đó bên anh).

2. My world is beautiful because of you and I wish to spend the rest of my life loving you. I love you forever!

(Thế giới của anh trở nên tốt đẹp nhờ có em và anh sẽ dành cả phần đời còn lại để yêu em. Anh yêu em mãi mãi).

Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Nguồn: Internet.

3. Your grace, warmth & cheerful nature is an inspiration to me. Have a wonderful Vietnamese Women’s Day!

(Con người ấm áp, tươi cười và đầy duyên dáng của em chính là niềm cảm hứng đối với anh. Chúc em có một ngày Phụ nữ Việt Nam thật tuyệt vời nhé).

4. You make me believe in myself. You motivate me when I lose hope. You are my happiness. I always love you.

(Em giúp anh tin vào chính mình. Em truyền động lực cho anh khi anh mất hy vọng. Em là hạnh phúc của anh. Anh luôn yêu em).

Trên đây là những lời chúc ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đầy ý nghĩa tặng vợ và mẹ. Nếu bạn có bất cứ câu chúc ngày Phụ nữ Việt Nam ấn tượng nào khác thì hãy chia sẻ cùng Phụ nữ và Gia đình nhé.

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   ngày phụ nữ Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 23 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 8 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?