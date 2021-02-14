Ngỡ ngàng với những tác dụng và lợi ích của nha đam

Trong lá nha đam có 3 lớp, trong đó lớp thịt gọi là gel nha đam. Phần này cũng là phần chứa nhiều chất dinh dưỡng của cây. Mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe và tốt cho làn da. Loại thực phẩm lý tưởng này giúp bạn nhanh chóng cải thiện tình trạng mất nước. Thanh lọc cơ thể loại bỏ các chất thải và chất độc, từ đó cơ thể bạn sẽ tiêu trừ độc tố.

Nha đam chứa nhiều dưỡng chất tốt như vitamin A, C và E giúp cơ thể chống lại các gốc tự do, mà các gốc tự do được xem là kẻ thù gây ra tình trạng lão hóa và ung thư. Nó cũng chứa một hàm lượng lớn vitamin B-12 và axit folic (folate), magie, đồng, kali, canxi, kẽm, crom và selen… giúp các tế bào enzyme khỏe mạnh và hoạt động tốt, thúc đẩy quá trình chuyển hóa các chất dinh dưỡng trong cơ thể hiệu quả hơn. Từ đây giúp cơ thể phòng chống lại nhiều bệnh tật. Đồng thời nuôi dũng làn da khỏe mạnh, hạn chế không bị mụn tấn công. Chính vì vậy, chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng, bạn sẽ kinh ngạc với những tác dụng và lợi ích của nha đam mang lại.

Chính vì vậy, hiện nay có rất nhiều công ty mỹ phẩm đã sử dụng nha đam để sản xuất ra hàng loạt các sản phẩm dưỡng và chăm sóc da như kem nền, sản phẩm tẩy trang, dưỡng chất làm dịu da cháy nắng, kem dưỡng ẩm mỏng nhẹ, trị chứng ngứa ngáy da đầu…đây là những sản phẩm làm đẹp da an toàn, vô cùng dịu nhẹ cho mọi làn da.

Đồng thời cung cấp các dưỡng chất cần thiết giúp làm tăng hiệu suất hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Đặc biệt rất tốt cho thận và gan, đây là các bộ phận chịu trách nhiệm lọc máu và thúc đẩy hệ bài tiết của cơ thể. Góp phần giúp làm sạch da, làm giảm sự xuất hiện thường xuyên của mụn trứng cá, cũng như làm giảm tình trạng bệnh vảy nến và viêm da. Hơn thế nữa còn có tác dụng bảo vệ và nuôi dưỡng da, có thể chống lại ảnh hưởng của tia cực tím (tia UV), giúp da không bị hư hại dưới ánh nắng mặt trời đồng thời ngăn ngừa nếp nhăn.

Ngoài việc dưỡng da, gel nha đam còn có tác dụng rất tốt trong việc dưỡng tóc và giảm cân. Trong đó, những lợi ích từ dưỡng tóc bằng nha đam có thể kể đến như là cung cấp vitamin B1, B2, B3, B12 thúc đẩy sự sinh trưởng của tóc, hỗ trợ cân bằng độ pH của da đầu. Đồng thời cung cấp các dưỡng chất thiết yếu để các nang tóc phát triển, cải thiện tình trạng rụng tóc hiệu quả. Bên cạnh đó, chất acid salicylic có trong lá nha đam giúp chống viêm và kháng khuẩn giúp ngăn ngừa các bệnh về da đầu như viêm chân tóc, trị gàu. Nhanh chóng trị rụng tóc và giúp tóc mềm mượt chắc khỏe.

Cách dưỡng tóc bằng nha đam

Nha đam là một loại “thần dược thiên nhiên” có tác dụng trẻ hóa làn da, mái tóc suôn mượt, mang lại vẻ đẹp tự nhiên cho phái nữ. Vì vậy, nếu bạn đang gặp phải tình trạng tóc rụng nhiều, thưa thớt, nhiều gàu thì hãy tham khảo một số công dụng tuyệt vời của nha đam trong việc chăm sóc mái tóc ở dưới đây nhé!

Sử dụng nha đam thường xuyên bạn sẽ có mái tóc khỏe và làn da đẹp

Khi dùng nha đam dưỡng tóc thì bạn có thể sử dụng nước ép hoặc gel nha đam đều được. Bởi chúng đều có tac dụng chăm sóc, tăng cường độ ẩm, kích thích tóc phát triển, từ đó giải quyết tận gốc hư tổn. Bạn lựa chọn một lá nha đam thật to, rửa sạch, ngâm trong nước muối hoặc nước vo gạo để nha đam ra bớt nhựa. Sau đó, dọc hai bên lá rồi lấy thìa cạo lớp gel nha đam bên trong bôi lên tóc. Massage đều từ chân cho đến ngọn tóc để các dưỡng chất thấm sâu vào bên trong. Nằm thư giãn khoảng 30 phút cho tóc khô. Cuối cùng gội sạch bằng nước mát. Đây là cách ủ tóc bằng nha đam vô cùng đơn giản, dễ thực hiện. Do đó chỉ cần sử dụng thường xuyên từ 2-3 lần/tuần bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả, tóc khỏe mạnh, mượt mà hơn.

Ngoài cách này, bạn có thể áp dụng các cách ủ tóc bằng nha đam kết hợp với mật ong hoặc chanh. Đặc biệt, ủ tóc với nha đam và mật ong rất phù hợp cho tóc khô, dễ bị gãy rụng. Bởi mật ong và nha đam đều có tác dụng dưỡng ẩm rất tốt, có tính kháng viêm, chống khuẩn hỗ trợ bảo vệ tóc khỏi những tác động xấu gây hại. Đồng thời ngăn chặn những tác hại của ánh nắng mặt trời, giúp mái tóc chắc khỏe tự nhiên.

Mỗi ngày uống nước nha đam cũng giúp tóc khỏe mạnh, ít gãy rụng

Nguyên liệu cần có:

2 thìa mật ong nguyên chất.

1 lá nha đam.

Lá nha đam bỏ hết phần cứng bên ngoài chỉ lấy phần gel bên trong. Tiếp theo trộn gel nha đam với 2 thìa mật ong nguyên chất. Sau khi gội đầu sạch thì hãy thoa đều hỗn hợp này lên. Massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm đều vào bên trong. Sau khoảng 30 phút thì gội lại thật sạch với nước mát. Kiên trì thực hiện 1-2 lần/tuần sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất.

Giảm cân với nha đam

Nha đam hạt chia là loại thức uống vô cùng thơm ngon và tốt cho sức khỏe. Loại nước “thần kỳ” này không những giúp cải thiện nhan sắc, cải thiện sức khỏe mà còn giúp giảm cân và làm đẹp một cách an toàn và khoa học. Do đó, chúng nổi tiếng là 2 thực phẩm trợ thủ đắc lực trong việc giảm cân. Các dưỡng chất trong nha đam và hạt chia, đặc biệt là hàm lượng chất xơ lớn giúp tạo cảm giác no lâu và ức chế cơn thèm ăn. Chúng còn có công dụng kích thích hệ tiêu hóa, thúc đẩy quá trình tiêu hóa, hạn chế bị tích tụ mỡ bụng. Chính vì vậy, chỉ cần sử dụng loại nước uống nha đam hạt chia hợp lý bạn có thể giảm cân thành công.

Uống nha đam hạt chia thường xuyên giúp giảm cân an toàn

Do đó, để tận dụng được lợi ích này của nha đam hạt chia thì bạn hãy chế biến thành thức uống thơm ngon, bổ dưỡng rồi thưởng thức nhé! Cách nấu nha đam hạt chia giảm cân cũng rất đơn giản. Vì vậy, khi có thời gian, bạn hãy chuẩn bị một số nguyên liệu sau đây và bắt đầu chế biến.

Nguyên liệu cần có:

Nha đam 1 cây lớn

Đường phèn 150g

Chanh 1 quả

Muối 1 muỗng

Hạt Chia 1 muỗng

Cách nấu:

Cho hạt chia vào 1 ly nước lớn, khuấy đều. Sau đó chuẩn bị một bát nước có pha muối loãng, cắt phần thịt nha đam bỏ vào, ngâm trong 4 phút. Tiếp theo lấy một bát nước pha với nước cốt chanh, cắt nhỏ phần thịt nha đam đã ngâm trước đó và tiếp tục ngâm trong bát nước này. Sau 4 phút thì vớt ra.

Sau đó, đun sôi 1 nồi nước, cho nha đam vào nấu trong khoảng 1 phút, rồi vớt ra. Tiếp theo, bạn đun sôi một nồi nước khác, cho đường phèn vào, đợi đến khi tan hết thì cho nha đam và hạt chia vào. Khuấy đều, đợi sôi lại rồi tắt bếp.

Đợt đến khi nguội thì bạn có thể cho thêm đá vào dùng sẽ rất là ngon đấy, giúp thanh lọc và làm cho cơ thể luôn tươi khỏe mỗi ngày. Nha đam hạt chia làm đẹp giảm cân là một phương pháp rất an toàn, vì vậy bạn hãy dùng thường xuyên để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Nha đam hạt chia rất tốt cho sức khỏe

Ngoài hạt chia, bạn cũng có thể nấu nhau đam hạt é. Nước nha đam hạt é cũng rất tốt, có hiệu quả làm đẹp và giảm cân không thua gì nha đam hạt chia. Hơn nữa, cách làm món nha đam hạt é cũng tương tự.

Với những loại thức uống đơn giản này, các chị em sẽ luôn có sức khỏe để học tâp, làm việc và tham gia các hoạt động tự tin và rạng rỡ cùng với làn da đẹp như ý. Chính vì vậy, bạn còn ngần ngại gì nữa mà không tận dụng triệt để những lợi ích và tác dụng của nha đam mang lại.