Nghèo không hổ, giàu không sang, những bài học giá trị cuộc sống ai cũng phải đọc một lần

Vậy nên đừng bao giờ ngưỡng mộ người giàu có nhiều tiền, nhiều của bởi vì bạn không biết mình đã phải đánh đổi những gì đâu!

Người xưa có câu: “Có tiền mua tiên cũng được”. Nhưng thực tế, tiền không phải vạn năng như vậy. Bạn có thể nắm trong tay cả chục tỷ đồng, nhưng số tiền bạn vay ngân hàng có thể gấp đôi. Người ta chỉ là công nhân viên chức ăn lương tháng đi xe Tàu nhưng lại có của ăn của để, gia đình sung túc con cái chăm ngoan.

Bài học 2: Tiền bạc hay danh vọng chỉ có thể xem như quà tặng của Thượng Đế

Người ta vẫn nói, thứ không thể cưỡng cầu trên đời này là tình cảm. Nhưng ít ai hiểu rằng tiền bạc và danh vọng cũng nên như thế. Thực tế cho thấy rằng, mọi sự cố gắng đi ngược lại tự nhiên để có được tiền bạc và danh vọng đều không mang lại kết quả tốt đẹp. Bạn cần biết Thượng Đế tạo ra muôn vàn cạm bẫy hấp dẫn mà bạn không phải muốn là đạt được. Hãy tỉnh táo và biết thỏa mãn với những gì mình đang có. Trời cho người nhiều tiền, người lại nhiều lo nghĩ. Việc lo giữ và quản lý tiền là mối đe dọa đáng sợ nhất.

Bài học 3: Nô lệ đồng tiền

Nhu cầu tiền bạc của con người là vô tận, do đó ranh giới của việc kiếm tiền phục vụ cho bản thân hay trở thành nô lệ của nó thực sự rất mong manh. Không ít những vụ giết người cướp của, thậm chí là con giết cha, cháu giết bà vì tiền. Đó chính là lúc con người đã bị đồng tiền điều khiển làm những việc sai trái, nhẫn tâm. Con người sống ở đời có biết bao điều đáng quan tâm hơn là tiền. Đừng chỉ mải mê kiếm tiền mà bỏ lỡ những giây phút bên gia đình bạn bè, hay đơn giản chỉ là tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ đúng nghĩa. Hãy để tiền phục vụ bạn theo cách hoàn hảo nhất mà bạn muốn.

Bài học 4: Bạn mới là người ra quyết định trong cuộc đời bạn

Có một sự thật hiển nhiên mà ít ai nhận thấy đó là không ai có thể ở bên bạn cả đời, cũng không ai có thể thay bạn chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Ba mẹ sinh ra bạn nhưng rồi họ cũng có ngày ra đi, chồng hay vợ hôm nay ôm bạn nhưng ngày mai có thể ôm người khác, con cái lớn rồi cũng sẽ đến lúc bay đi. Chính vì vậy, đừng để ai khác quyết định con đường đi hay bất kỳ điều gì trong cuộc đời bạn. Hãy sống tự lập tự chủ và có trách nhiệm bạn nhé!

Bài học 5: Tiền tài và danh vọng không chờ đợi ai

Nếu muốn có một cái kết hậu, khi về già có thể an nhàn nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống, vậy hãy thật chăm chỉ lúc còn trẻ. Những năm tháng tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất đời người bởi bạn có đủ khả năng để làm hết mình, chơi hết mình chẳng ngại sóng gió. Muốn có tiền bạc và danh vọng trước hết phải không ngừng cố gắng, sau đó là dũng cảm tiến bước. Có dám xông pha, có đi qua giông bão mới có thể thành công và thành người.

Bài học 6: Trước khi muốn nhận hãy học cách cho

Con người muốn sống hòa hợp trên đời phải học cách cho và nhận. Một phần không nhỏ những ngang trái ở đời là bởi người ta muốn nhận mà không được nhận. Bạn phải hiểu một đạo lý rất thực tế là hôm nay bạn cho người ta miếng cơm, ngày mai người ta mới cho lại bạn bát gạo được. Muốn được tôn trọng trước hết phải tôn trọng người, muốn được tin tưởng trước hết phải là người đáng tin và dám tin người. Khi bạn sẵn sàng cho thứ bạn có, người khác cũng sẽ không ngần ngại tặng bạn thứ bạn cần!

Tiền bạc giàu sang không nói lên hết được giá trị của một người, nhưng những người vật lộn để có được thành công chính là nét đẹp tuyệt vời của cuộc sống. Ngày hôm nay bạn nghèo nhưng không có gì có thể ngăn cản ngày mai bạn giàu có. Cũng như hiện tại bạn là tỷ phú nhưng chưa biết được tương lai bạn chỉ là kẻ bán rau. Hãy lĩnh hội những điều trên để được sống một cách trọn vẹn nhất nhé!