Sau khi không tìm thấy 2 con vào nhà, mẹ vội vã đi tìm thì phát hiện thi thể hai con dưới vuông tôm phía sau nhà ở Bạc Liêu.

Theo báo Giao Thông đưa tin, sáng 1/1, ông Trần Văn Út, Bí thư Huyện ủy Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi và trao hỗ trợ cho gia đình có hai học sinh bị đuối nước tử vong thương tâm.

Nạn nhân là em N.Đ.K (8 tuổi, học sinh lớp 2) và N.T.N.L (10 tuổi, học sinh lớp 4) cùng ngụ ấp 12, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Hai em cùng là học sinh của Trường Tiểu học Đông Hải.

Đoàn cán bộ huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Ảnh: Báo Giao Thông.

Tại đây, ông Trần Văn Út thay mặt đoàn đã ân cần thăm hỏi và trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân với số tiền hơn 20 triệu đồng, mong gia đình sớm vơi đi nỗi đau mất người thân, ổn định cuộc sống.Đồng thời, chính quyền địa phương cũng vận động mạnh thường quân hỗ trợ gia đình nạn nhân các nhu yếu phẩm.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, trước đó khoảng 16h30 ngày 31/12/2023, bé gái N.T.N.L. (10 tuổi) và em trai N.Đ.K. (8 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình) cùng chơi với bạn ở gần nhà.

Một lúc sau, gia đình không thấy 2 chị em bé L. ở đâu nên đi tìm. Khi đến khu vực vuông tôm phía sau nhà, họ thấy có 2 đôi dép của 2 bé trên bờ. Nghi có chuyện không hay, người thân lội xuống vuông mò tìm thì phát hiện thi thể 2 bé.

Lãnh đạo Huyện ủy Hòa Bình thăm hỏi, trao hỗ trợ gia đình. Ảnh: Báo Dân Trí.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định 2 chị em bé L. bị đuối nước tử vong. Vụ việc sau đó được người dân phát hiện và trình báo cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng địa phương đã đến ghi nhận hiện trường vụ việc và hoàn tất hồ sơ bàn giao thi thể hai cháu học sinh cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương. Được biết, gia đình hai cháu K và L thuộc diện khó khăn, cha hai cháu làm nghề đi biển.

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