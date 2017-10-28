Nát lòng cảnh người cha mù 'gà trống nuôi con' hát rong khắp Sài Gòn kiếm tiền chữa mắt cho con gái

Đời sống 28/10/2017 09:38

Năm con gái đầu lên 4 tuổi, hạnh phúc gia đình tan vỡ, vợ ông đi bước nữa. Từ đó, ông "Tám mù" sống trong cảnh gà trống nuôi con, hằng ngày rong ruổi khắp Sài Gòn, đổi giọng ca tiếng đàn để kiếm tiền chữa trị đôi mắt cho con.

Hơn 20 năm mang lời ca tiếng đàn rong ruổi khắp Sài thành

“Tám mù” là tên những người trong xóm gọi ông Hồng Văn Triệu (52 tuổi), người đàn ông khiếm thị mưu sinh bằng nghề hát rong và đang sống cùng con gái 9 tuổi. Ông Tám thường hát trên xe buýt, giữa chợ hoặc một con hẻm nhỏ nào đó giữa lòng thành phố. Những người từng có dịp thưởng thức tài nghệ đánh guitar của ông đều không ngớt lời khen và thán phục.

Nát lòng cảnh người cha mù 'gà trống nuôi con' hát rong khắp Sài Gòn kiếm tiền chữa mắt cho con gái - Ảnh 1
Tiền ông "Tám mù" kiếm được đều gom góp để chữa mắt cho con gái - Ảnh: Kênh14

Đã hơn 20 năm nay, mỗi ngày, từ sáng sớm, ông Tám đi trước vừa đánh đàn vừa hát, theo sau là ông Đức – “bạn diễn” cũng là người khiếm thị vừa đi vừa gõ trống BoBo đệm theo. Vì cả hai đều không nhìn thấy nhau nên đã buộc một sợi dây nối ở giữa, ông Tám kéo đi đâu thì ông Đức theo đó.

Nát lòng cảnh người cha mù 'gà trống nuôi con' hát rong khắp Sài Gòn kiếm tiền chữa mắt cho con gái - Ảnh 2
Ông Tám vừa đàn vừa hát phía trước, còn ông Đức thì gõ BoBo phía sau - Ảnh: Kênh14

Ông Tám sinh ra trong gia đình đông anh em, trong đó có đến 6 người bị bệnh về mắt, riêng ông bị khiếm thị từ khi vừa mới chào đời. 

Ông Tám yêu thích đàn guitar từ nhỏ, lúc đó không có tiền đi học nên ông tự tìm tòi, học lóm từ bạn bè rồi mua máy cassette về nhà để luyện.

“Chú học đàn nhanh lắm, khoảng mấy tuần là biết căn bản. Rồi sau này nghe máy cassette nhiều, cứ thích bài nào rồi học thuộc lời, tập bấm hợp âm rồi ráp vô thôi” – ông Tám kể.

Những năm tháng rong ruổi khắp các con phố, ông Tám tình cờ yêu rồi nên duyên cùng một người phụ nữ. Hai vợ chồng có với nhau một đứa con gái tên là Hồng Từ Triệu Vy. Thế nhưng, khi bé Vy lên 4 tuổi, hạnh phúc gia đình đổ vỡ, vợ ông Tám đi bước nữa. Ấy thế mà, ông cũng chẳng oán trách gì mà chỉ vu vơ nói: “Giữ người ở, ai giữ người đi”.

Một mình nuôi con, tuy vất vả nhưng ông vẫn cố gắng hết sức để Vy được đến trường. Bé Vy bị đục thủy tinh thể bẩm sinh. Ba năm trước, nhờ có một mạnh thường quân giúp đỡ, ông Tám gom thêm tiền tích cóp đưa con gái đi mổ mắt phải.

Nát lòng cảnh người cha mù 'gà trống nuôi con' hát rong khắp Sài Gòn kiếm tiền chữa mắt cho con gái - Ảnh 3
Suốt 9 năm qua, ông Tám một mình nuôi bé Vy khôn lớn - Ảnh: Internet

Nay sức khỏe ông Tám cũng đã yếu, việc mưu sinh lại khốn khó trăm bề, hi vọng góp đủ số tiền để chữa con mắt còn lại của bé Vy lại càng thêm mong manh.

'Đời chú coi như bỏ, giờ chỉ mong con gái học hành nên người để tự chăm sóc bản thân'

Triệu Vy, con gái ông Tám, là cô bé lanh lợi, thông minh.

“Hồi trước ba xin cho con lên bàn đầu ngồi để dê theo dõi bài học trên bảng, nhưng giờ có kính rồi nên cô chuyển con xuống bàn cuối ngồi. Cô chuyển mấy bạn học yếu hơn lên bàn đầu để dễ quản lý” - cô bé nhanh nhảu nói.

Dù chịu nhiều thiệt thòi, gia cảnh lại khó khăn nhưng Vy luôn biết vươn lên, năm nào cũng đạt thành tích học tập tốt. Đổi lại những năm tháng vất vả, cơ thể không hoàn hảo và cuộc đời nhiều trắc trở, Triệu Vy như một món quà mà thượng đế bù đắp cho ông Tám. 

Nói về đôi mắt của con gái, ông Tám ngậm ngùi nói: “Đời chú coi như bỏ, giờ chỉ mong con bé sớm được chữa lành con mắt còn lại, học hành thành tài để tự chăm sóc cho bản thân”.

Nát lòng cảnh người cha mù 'gà trống nuôi con' hát rong khắp Sài Gòn kiếm tiền chữa mắt cho con gái - Ảnh 4
Ông Tám chỉ mong đôi mắt của con được điều trị tốt để cháu yên tâm học tập - Ảnh: Kênh14

Khi được hỏi "Con thích điều gì nhất trên đời?", bé Vy vô tư đáp: "Con thích ba!". Chẳng cần cuộc sống giàu sang, nhà cao cửa rộng hay đòi hỏi một món quà đắt tiền nào đó, đối với Vy, ông Tám chính là điều mà cô bé quý trọng nhất.

Trong lòng người cha khiếm thị cũng thế, đôi mắt của con gái nhỏ chính là mối bận tâm lo lắng lớn nhất của ông lúc này.

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