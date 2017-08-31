Mới đây, một trang fanpage Facebook đã chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người chồng trẻ, mắt đỏ hoe, bịn rịn nằm ôm thi thể vợ khiến ai nấy đều xót xa.

“Mọi người hãy bỏ ra 5 phút để xem hết clip này nhé.

Những ai còn vợ còn chồng hãy trân trọng nhé”.

Có thể thấy, đoạn clip được ghi trong căn phòng nhỏ, thi thể người vợ đang được đặt trên giường.

Xung quanh có rất nhiều người, ai nấy đều vô cùng đau buồn, nhưng điều đặc biệt nhất chính là, người chồng trẻ đang nằm trên giường ôm thi thể vợ, luyến tiếc không muốn rời xa.

Mặc kệ người thân bên cạnh đang chuẩn bị hậu sự, người chồng vẫn cứ nằm đó, ôm thi thể vợ không buông.

Đoạn clip và những hình ảnh cảm động về tình nghĩa vợ chồng trên đã thu hút rất nhiều sự đồng cảm của cư dân mạng.

Tài khoản K.H chia sẻ: “Xem mà thấy thương quá. Vợ chồng là nghĩa phu thê. Má ấp vai kề sinh tử có nhau. Mong sao được khỏe mạnh sống bình an bên chồng con là toại nguyện rồi, không cần giàu sang phú quý”.

“Nam mô A Di Đà Phật. Mong chị sớm siêu thoát. A Di Đà Phật” - V.T chia sẻ.

Rất nhiều người đồng tình với quan điểm, đã là vợ chồng thì hãy sống thật tốt khi ở bên nhau: “Hãy trân trọng khi còn bên nhau, đừng để mất rồi mới tiếc nuối”.

Một số người xác định, đây là thời điểm chuẩn bị khâm liệm cho người đã khuất. Ngay lúc này, người thân cần tắm rửa, thay quần áo mới và đặt thi thể lên giường.

Tình nghĩa vợ chồng mà đoạn clip này mang lại đáng để mọi người trân trọng.