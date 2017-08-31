Xót xa cảnh người chồng trẻ nằm ôm chặt thi thể vợ không rời trước lúc khâm liệm

Đời sống 31/08/2017 10:03

Hình ảnh người chồng nằm ôm chặt thi thể vợ đã qua đời trước lúc khâm liệm khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

Mới đây, một trang fanpage Facebook đã chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người chồng trẻ, mắt đỏ hoe, bịn rịn nằm ôm thi thể vợ khiến ai nấy đều xót xa.

Fanpage này đăng tải đoạn clip kèm theo dòng trạng thái:

“Mọi người hãy bỏ ra 5 phút để xem hết clip này nhé.

Vợ chồng tình sâu nghĩa nặng.

Những ai còn vợ còn chồng hãy trân trọng nhé”.

Xót xa cảnh người chồng trẻ nằm ôm chặt thi thể vợ không rời trước lúc khâm liệm
Hình ảnh người chồng nằm ôm thi thể vợ trước lúc khâm liệm khiến nhiều người không cầm được nỗi xúc động - Ảnh: Internet

Có thể thấy, đoạn clip được ghi trong căn phòng nhỏ, thi thể người vợ đang được đặt trên giường.

Xung quanh có rất nhiều người, ai nấy đều vô cùng đau buồn, nhưng điều đặc biệt nhất chính là, người chồng trẻ đang nằm trên giường ôm thi thể vợ, luyến tiếc không muốn rời xa. 

Xót xa cảnh người chồng trẻ nằm ôm chặt thi thể vợ không rời trước lúc khâm liệm
Mọi người xung quanh đều tỏ ra vô cùng đau buồn - Ảnh: Internet

Xót xa cảnh người chồng trẻ nằm ôm chặt thi thể vợ không rời trước lúc khâm liệm
Trong lúc mọi người đang bận rộn lo hậu sự, người chồng vẫn nằm ôm thi thể vợ không buông - Ảnh: Internet

Mặc kệ người thân bên cạnh đang chuẩn bị hậu sự, người chồng vẫn cứ nằm đó, ôm thi thể vợ không buông. 

Đoạn clip và những hình ảnh cảm động về tình nghĩa vợ chồng trên đã thu hút rất nhiều sự đồng cảm của cư dân mạng.

Tài khoản K.H chia sẻ: “Xem mà thấy thương quá. Vợ chồng là nghĩa phu thê. Má ấp vai kề sinh tử có nhau. Mong sao được khỏe mạnh sống bình an bên chồng con là toại nguyện rồi, không cần giàu sang phú quý”.

“Nam mô A Di Đà Phật. Mong chị sớm siêu thoát. A Di Đà Phật” - V.T chia sẻ.

Rất nhiều người đồng tình với quan điểm, đã là vợ chồng thì hãy sống thật tốt khi ở bên nhau: “Hãy trân trọng khi còn bên nhau, đừng để mất rồi mới tiếc nuối”.

Xót xa cảnh người chồng trẻ nằm ôm chặt thi thể vợ không rời trước lúc khâm liệm
Người chồng với đôi mắt đỏ au, luyến tiếc bên vợ những giây phút cuối cùng - Ảnh: Internet

Một số người xác định, đây là thời điểm chuẩn bị khâm liệm cho người đã khuất. Ngay lúc này, người thân cần tắm rửa, thay quần áo mới và đặt thi thể lên giường.  

Tình nghĩa vợ chồng mà đoạn clip này mang lại đáng để mọi người trân trọng.

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