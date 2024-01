Theo thông tin từ báo Lao động, ngày 27/1, Công an thành phố Dĩ An đã phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một nam sinh viên đại học rơi từ tầng 19 chung cư xuống đất, tử vong tại chỗ.

Sự việc chết người xảy ra tại chung cư trên đường Tân Lập trong khu Đại học Quốc gia TPHCM, thuộc phường Đông Hoà, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.