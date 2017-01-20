Muốn hạnh phúc bền lâu, các cặp đôi nên làm những điều này trong đêm giao thừa

Trong những giây phút thiêng liêng này, ngoài t? vi ệc ở bên cạnh việc ở bên người thân của mình thì người yêu cũng là một trong những người quan trọng không kém mà ai cũng muốn cùng nhau trải qua. Trong năm mới, nếu những cặp đôi yêu nhau muốn hạnh phúc thì nên làm những điều dưới đây trong đêm giao thừa.

Theo quan niệm từ xưa của người Anh, Đức thì những người đầu tiên bạn gặp hay việc bạn làm trong dịp đầu năm sẽ ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta trong năm mới.

Do đó, họ cho rằng một nụ hôn dành cho người yêu của mình vào dịp giao thừa sẽ giúp mối quan hệ của hai người trong tương lai trở nên tốt đẹp hơn. Vì nó không chỉ mang ý nghĩa phong thủy hay tâm linh mà nó còn thể hiện sự quan tâm, tình yêu của hai người dành cho nhau.

Tuy nhiên, đối với những người chưa tìm được một nửa của đời mình thì không nên hôn ai vào thời khắc giao thừa vì họ cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến tình duyên của bạn trong tương lai.

Đặt một chiếc hộp dưới gầm giường

Nhiều người trong chúng ta thường tận dụng gầm giường để chứa những đồ vật linh tinh. Vô hình chung chính bạn đang khiến vận khí của mình gặp nhiều điều không tốt, nhất là trong chuyện tiền bạc và tình duyên. Vì nếu đồ đạc tích trữ lâu ngày ở dưới gầm giường, nó sẽ tích tụ nhiều nguồn năng lượng xấu ảnh hưởng đến vận khí của gia chủ. Không chỉ vậy, nếu lâu ngày chúng ta không dọn dẹp sẽ khiến nơi này trở thành nơi trú ẩn của những loài vật gây hại như chuột, gián, muỗi và bám đầy bụi gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình.

Năm mới chính là dịp để chúng ta dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa thì bạn đừng quên dọn dẹp phía gầm giường trong nhà để đón tài lộc và bảo vệ sức khỏe. Không chỉ vậy, việc dọn dẹp gầm giường còn ảnh hưởng rất nhiều đến con đường tình duyên của gia chủ.

Nếu bạn muốn chuyện tình cảm của mình luôn gặp điều suôn sẻ thì sau khi dọn dẹp gầm giường nên đặt thêm một chiếc hộp ở phía dưới. Và trong chiếc hộp đó hãy bỏ thêm một sợi chỉ đỏ hoặc hai cây nến đỏ để luôn gặp may mắn trong con đường tình duyên.

Ngoài ra, nếu bạn muốn gặp vận may về tài lộc thì nên bỏ vào đó một ít tiền lẻ hoặc vài đồng xu là được.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.