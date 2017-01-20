Muốn hạnh phúc bền lâu, các cặp đôi nên làm những điều này trong đêm giao thừa

Đời sống 20/01/2017 11:36

Giao thừa là thời khắc ai cũng trông chờ với tất cả sự hân hoan. Lúc này ai ai cũng xúng xính quần áo mới, quây quần bên gia đình của mình để chào đón một năm mới hạnh phúc. Theo quan niệm dân gian ngày xưa, muốn hạnh phúc bền lâu, các cặp đôi nên làm những điều này trong đêm giao thừa.

Trong những giây phút thiêng liêng này, ngoàit? việc ở bên cạnh việc ở bên người thân của mình thì người yêu cũng là một trong những người quan trọng không kém mà ai cũng muốn cùng nhau trải qua. Trong năm mới, nếu những cặp đôi yêu nhau muốn hạnh phúc thì nên làm những điều dưới đây trong đêm giao thừa.

Hôn môi đêm giao thừa

Muốn hạnh phúc bền lâu, các cặp đôi nên làm những điều này trong đêm giao thừa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm từ xưa của người Anh, Đức thì những người đầu tiên bạn gặp hay việc bạn làm trong dịp đầu năm sẽ ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta trong năm mới.

Do đó, họ cho rằng một nụ hôn dành cho người yêu của mình vào dịp giao thừa sẽ giúp mối quan hệ của hai người trong tương lai trở nên tốt đẹp hơn. Vì nó không chỉ mang ý nghĩa phong thủy hay tâm linh mà nó còn thể hiện sự quan tâm, tình yêu của hai người dành cho nhau.

Tuy nhiên, đối với những người chưa tìm được một nửa của đời mình thì không nên hôn ai vào thời khắc giao thừa vì họ cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến tình duyên của bạn trong tương lai.

Đặt một chiếc hộp dưới gầm giường

Nhiều người trong chúng ta thường tận dụng gầm giường để chứa những đồ vật linh tinh. Vô hình chung chính bạn đang khiến vận khí của mình gặp nhiều điều không tốt, nhất là trong chuyện tiền bạc và tình duyên. Vì nếu đồ đạc tích trữ lâu ngày ở dưới gầm giường, nó sẽ tích tụ nhiều nguồn năng lượng xấu ảnh hưởng đến vận khí của gia chủ. Không chỉ vậy, nếu lâu ngày chúng ta không dọn dẹp sẽ khiến nơi này trở thành nơi trú ẩn của những loài vật gây hại như chuột, gián, muỗi và bám đầy bụi gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình.

Muốn hạnh phúc bền lâu, các cặp đôi nên làm những điều này trong đêm giao thừa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Năm mới chính là dịp để chúng ta dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa thì bạn đừng quên dọn dẹp phía gầm giường trong nhà để đón tài lộc và bảo vệ sức khỏe. Không chỉ vậy, việc dọn dẹp gầm giường còn ảnh hưởng rất nhiều đến con đường tình duyên của gia chủ.

Nếu bạn muốn chuyện tình cảm của mình luôn gặp điều suôn sẻ thì sau khi dọn dẹp gầm giường  nên đặt thêm một chiếc hộp ở phía dưới. Và trong chiếc hộp đó hãy bỏ thêm một sợi chỉ đỏ hoặc hai cây nến đỏ để luôn gặp may mắn trong con đường tình duyên.

Ngoài ra, nếu bạn muốn gặp vận may về tài lộc thì nên bỏ vào đó một ít tiền lẻ hoặc vài đồng xu là được.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   t? vi con giáp ph? n? yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Video 10 phút trước
Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Video 1 giờ 10 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 2 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?