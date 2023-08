Mua xe chạy lao động, nam thanh niên bấm được biển số "ngũ quý" 666.66

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 14-7, ông Lê Hoàng Phương, Chủ tịch UBND xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau xác nhận một hộ dân trên địa bàn vừa bấm được biển số "ngũ quý" 666.66 tại trụ sở công an xã.Theo thông tin ban đầu, ngày 12-7, Nguyễn Nhứt Kiếm (25 tuổi; ngụ xã Tân Bằng) đến trụ sở công an xã thực hiện đăng ký, bấm biển số cho chiếc xe Wave alpha mới mua. Tại đây, Kiếm may mắn bấm được BKS: 69D1- 666.66 trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

"Người dân đến xã đăng ký, bấm biển số xe cũng không nhiều lắm. Đây là lần đầu có trường hợp bấm được biển số đẹp" – ông Phương thông tin thêm.