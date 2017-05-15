Mưa lớn đầu tuần, người dân Sài Gòn vất vả ‘bơi’ về nhà sau giờ tan tầm

Cơn mưa bắt đầu khoảng 12 giờ trưa kéo dài đến gần 5 giờ chiều mới dừng hẳn. Vì lượng nước mưa quá lớn khiến cho nhiều tuyến đường bị ngập, người dân sau khi tan tầm phải vất vả “bơi” về nhà.

Video: Cơn mưa to ở TP.HCM vào trưa 15.5 đã làm nhiều tuyến đường ngập nặng (Nguồn: Thanh Niên)

Sau cơn mưa nặng hạt kéo dài, nhiều tuyến đường như Hồ Học Lãm, An Dương Vương (quận Tân Bình), Kha Vạn Cân, Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức)… gần như biến thành sông.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tuổi Trẻ, đường Kha vạn Cân, Võ Văn Ngân, Tô Ngọc Vân ở quận Thủ Đức mặt đường bị chìm sâu trong nước. Ngay tại chợ Thủ Đức, nhiều gian hàng còn bị nước tràn vào, tiểu thương trong chợ phải gấp rút di chuyển hàng hóa để tránh bị thiệt hại về tài sản.

Nhiều chiếc xe bị ngập gần hết bánh khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn. Không chỉ vậy, khi chạy qua những đoạn đường dốc, nhiều chiếc xe bị nước lùa ngã gây nguy hiểm cho người điều khiển. Cũng tại các tuyến đường này, mưa ngập khiến giao thông ùn tắc.