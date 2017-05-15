Mưa lớn đầu tuần, người dân Sài Gòn vất vả ‘bơi’ về nhà sau giờ tan tầm

Đời sống 15/05/2017 20:29

Chiều 15/5, Sài Gòn xuất hiện cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ liên tục khiến nhiều tuyến đường trong thành phố bị ngập nặng.

 

Video: Cơn mưa to ở TP.HCM vào trưa 15.5 đã làm nhiều tuyến đường ngập nặng (Nguồn: Thanh Niên)

Cơn mưa bắt đầu khoảng 12 giờ trưa kéo dài đến gần 5 giờ chiều mới dừng hẳn. Vì lượng nước mưa quá lớn khiến cho nhiều tuyến đường bị ngập, người dân sau khi tan tầm phải vất vả “bơi” về nhà.

Mưa lớn đầu tuần, người dân Sài Gòn vất vả ‘bơi’ về nhà sau giờ tan tầm - Ảnh 1
Cơn mưa kéo dài suốt nhiều giờ liền khiến nhiều tuyến đường bị chìm trong nước - Ảnh: Tuổi Trẻ

Sau cơn mưa nặng hạt kéo dài, nhiều tuyến đường như Hồ Học Lãm, An Dương Vương (quận Tân Bình), Kha Vạn Cân, Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức)… gần như biến thành sông.

Mưa lớn đầu tuần, người dân Sài Gòn vất vả ‘bơi’ về nhà sau giờ tan tầm - Ảnh 2
Nước ngập lênh láng, người dân Sài Gòn phải vất vả lắm mới "bơi" được về đến nhà sau giờ tan tầm - Ảnh: Tuổi Trẻ

Mưa lớn đầu tuần, người dân Sài Gòn vất vả ‘bơi’ về nhà sau giờ tan tầm - Ảnh 3
Nhiều gian hàng ở chợ Thủ Đức bị nước tràn vào, tiểu thương phải gấp rút di chuyển hàng hóa - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tuổi Trẻ, đường Kha vạn Cân, Võ Văn Ngân, Tô Ngọc Vân ở quận Thủ Đức mặt đường bị chìm sâu trong nước. Ngay tại chợ Thủ Đức, nhiều gian hàng còn bị nước tràn vào, tiểu thương trong chợ phải gấp rút di chuyển hàng hóa để tránh bị thiệt hại về tài sản.

Mưa lớn đầu tuần, người dân Sài Gòn vất vả ‘bơi’ về nhà sau giờ tan tầm - Ảnh 4
Nhiều chiếc xe bị nước ngập gần hết bánh khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn - Ảnh: Tiền Phong

Nhiều chiếc xe bị ngập gần hết bánh khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn. Không chỉ vậy, khi chạy qua những đoạn đường dốc, nhiều chiếc xe bị nước lùa ngã gây nguy hiểm cho người điều khiển. Cũng tại các tuyến đường này, mưa ngập khiến giao thông ùn tắc.

Mưa lớn đầu tuần, người dân Sài Gòn vất vả ‘bơi’ về nhà sau giờ tan tầm - Ảnh 5
Ùn tắc giao thông sau cơn mưa - Ảnh: Tuổi Trẻ

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