Nghi phạm nhét nạn nhân vào vali ( Ảnh: Fresh News)

Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội tối 29/1 trước đó cho thấy, nhóm bảo vệ mặc đồng phục màu đen đã đánh đập dã man những người nước ngoài bị trói tay sau lưng, vì những người này được cho là tìm cách chạy trốn khỏi một tòa nhà ở thành phố Bavet, gần cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, Việt Nam.

Tổ chuyên trách về chống tội phạm của thành phố Bavet gồm: cảnh sát, hiến binh và cơ quan công tố, tòa án địa phương đã tới hiện trường trong đoạn video clip để điều tra và nắm bắt tình hình ngay sau khi xuất hiện các thông tin trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, Chính phủ và các cơ quan chức năng Campuchia đã tăng cường hoạt động truy quét tội phạm liên quan đến lừa đảo trực tuyến, tội phạm cờ bạc và buôn bán người trái phép trên khắp cả nước và đã giải cứu được nhiều nạn nhân.

Trước đó, cuối năm 2024, dẫn tin từ báo Tiền Phong, từ vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh An Giang triệt phá đường dây tội phạm bắt giữ, tra tấn nạn nhân rồi quay video gửi về gia đình nhằm đòi tiền chuộc.

Theo tài liệu, tháng 8/2023, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (An Giang) phát hiện 4 người nghi vấn nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Bước đầu, những người này khai nhận đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch và bị đưa đến nhà trọ, rồi bị tra tấn nhằm buộc gia đình chuyển tiền, lấy tài sản giá trị. Sau đó, họ lợi dụng sơ hở của các đối tượng canh gác để trốn về Việt Nam.

Nhóm đối tượng bị bắt hồi cuối năm 2024 - Ảnh: Tiền Phong

Trước vụ việc trên, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh An Giang lập tổ công tác phối hợp với chính quyền Campuchia để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.