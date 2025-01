Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 17-1, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết đơn vị đã phối hợp Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, Công an TP.HCM, Công an TP Hà Nội, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Dương, Khánh Hòa, Nghệ An, Tây Ninh, Phú Yên... và Biên phòng tỉnh Tây Ninh truy xét, bắt giữ thành công các nghi phạm gồm:

Ngô Phi Long, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Văn Tuấn (cùng 36 tuổi), Lê Văn Chung (28 tuổi), Trần Ngọc Bình (40 tuổi), Nguyễn Văn Phương (tức "Cờ", 31 tuổi), Nguyễn Mạnh Hải (34 tuổi, cùng trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội.