Các nạn nhân bị chen lấn, giẫm đạp trong một con dốc hẹp có bề rộng chỉ chừng 3,2 mét, khi một đám đông ồ ạt tràn vào và chật kín lối đi, người này chen chúc với người kia. Vụ tai nạn này là thảm họa tồi tệ nhất mà đất nước này từng chứng kiến kể từ vụ chìm phà chở khách Sewol năm 2014 ngoài khơi bờ biển phía Nam khiến 304 người thiệt mạng.

Theo báo Nghệ An dẫn nguồn từ Yonhap, vụ chen lấn, giẫm đạp trong đám đông là sự việc gây chết chóc nhất từ trước đến nay ở Hàn Quốc, xảy ra tại Itaewon - khu vực sôi động về đêm ở Thủ đô Seoul vào ngày 29/10/2022. Đó là một đêm thứ Bảy khi khoảng 100.000 người đổ về khu vực này để tổ chức Lễ hội Halloween.

Sau một năm kể từ khi thảm kịch giẫm đạp kinh hoàng này diễn ra, những đau thương và ám ảnh mà nó mang lại đối với người dân Hàn Quốc cũng như gia đình các nạn nhân vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Theo báo Phụ nữ Việt Nam dẫn nguồn từ ET Today, Truyền thông Hàn Quốc cho biết, cho đến thời điểm hiện tại, hàng trăm đồ vật của những người có mặt tại Itaewon vào hôm đó hiện vẫn được lưu giữ tại đồn cảnh sát. Và có lẽ rằng những đồ vật này sẽ không bao giờ có thể quay lại với chủ nhân của nó nữa.

Đồ vật của những nạn nhân xấu số khiến nhiều người xót xa - Ảnh: ET Today

Cụ thể, trong tổng số 1.412 đồ vật từ giầy dép, túi xách, điện thoại,... chỉ có 451 đồ vật được người nhà nạn nhân thiệt mạng hoặc những người may mắn sống sót đến thu hồi. Trong khi đó, 961 đồ vật hiện vẫn đang nằm ở Sở cảnh sát Yongsan chờ chủ nhân hoặc người nhà đến lấy.

Trong số 961 đồ vật còn được lưu giữ tại Sở cảnh sát Yongsan, đa số đều là giày dép, còn lại bao gồm quần áo, ba lô, chìa khóa xe, tai nghe không dây Bluetooth, ví,... Trong số đó, thậm chí còn có một số chiếc áo có dấu vết giày giẫm lên,... gợi nhắc lại khung cảnh bi thảm khi bi kịch xảy ra.

Sau sự cố Itaewon, những di vật này ban đầu được gửi đến nhà thi đấu đa chức năng trong nhà ở Wonhyo-ro, quận Yongsan, Seoul và sau đó được Sở cảnh sát Yongsan tiếp quản từ ngày 13/11 năm ngoái. Cảnh sát cho biết, lần cuối cùng có người đến nhận lại đồ thất lạc là vào tháng 2 năm 2023, đó là một người phụ nữ đến nhận chiếc áo của em trai mình.

Báo cáo nhận định, có nhiều đồ vật nhiều khả năng sẽ mãi mãi không được trở về "ngôi nhà" của chúng vì chúng chứa đựng những ký ức quá đau buồn của người đã mất cũng như những người từng trải qua thảm kịch kinh hoàng này. Vì vậy, cho dù cảnh sát đã cố gắng lần theo manh mối đồ vật như CMND, thẻ tín dụng, điện thoại di động,… và liên lạc với người nhà nạn nhân, những đồ vật vẫn chẳng hề "nhúc nhích" mà nằm yên lại trong kho chứa đồ.

Lễ tưởng niệm các nạn nhân của vụ giẫm đạp, chen lấn - Ảnh: Yonhap

Trong cuộc phỏng vấn tại Nhà tang lễ ở Seoul Plaza vào ngày 17/10 vừa qua, cha của một nạn nhân cho biết ngay cả khi ngày giỗ đầu của con trai ông đang đến gần, ông cũng không có ý định đến nhận lại di vật của con trai mình vì ông sợ nó sẽ gợi lại ký ức đau lòng vốn chưa hề nguôi ngoai trong trái tim mình.

"Nhiều người sợ những đồ vật đó sẽ gợi lên ký ức đau lòng, vì sợ vết thương trong lòng đã đóng vảy sẽ lại bị rách ra"- ông chia sẻ với nguồn trên.