Mẹo hay bảo quản cơm lâu ôi thiu mùa nắng nóng

Cơm là thực phẩm quan trọng trong mỗi bữa ăn của người Việt. Vì vậy, việc bảo quản cơm luôn là mối bận tâm của nhiều bà nội trợ, nhất là vào mùa nắng nóng. Hãy tham một số mẹo vặt dưới đây để giúp bảo quản cơm lâu hơn:

Nấu cơm đúng cách cũng là một trong những mẹo giúp cơm ngon và lâu thiu. Do đó, lúc nấu chị em cần lưu ý những điều sau:

-Trước khi chuẩn bị nấu, nên rửa sạch nồi và các vết bợn cơm đóng dưới đáy cũng như ở nắp nồi.

-Cho thêm 1 ít muối lúc vo gạo sẽ giúp cơm thêm đậm đà và bảo quản được lâu hơn. Hoặc có thể dùng giấm theo tỉ lệ 1.5 kg gạo cho 2 ml giấm vào để cơm được trắng và lâu hư.

-Chú ý nếu thấy gạo có dấu hiệu mốc thì phải rửa qua nhiều lần nước cho sạch.

- Khi sôi, không nên lấy đũa xới nhiều lần, chờ đến lúc chín hẳn nhắc xuống mới dùng đũa đánh tơi.

Cách bảo quản cơm nguội

Các nhà khoa học khuyến cáo, cơm nguội hoàn toàn không tốt cho sức khỏe. Nhưng nếu chẳng may nấu quá nhiều cơm, chị em cũng đừng lo lắng về cách bảo quản. Chỉ cần thực hiện các mẹo vặt sau đã có thể gữ cơm lâu thiu mà không cần phải vứt đi.

-Sau khi ăn xong, chị em cho phần cơm còn dư vào hộp đậy kín nắp rồi đặt trong ngăn mát tủ lạnh. Đến bữa sau chỉ việc lấy ra hấp lại bằng lò vi sóng là đã có thể tiếp tục dùng bình thường.

-Nếu muốn để cơm lại, lưu ý không để các món ăn khác dính vào phần cơm dư. Sau đó, đặt ở chỗ thoáng mát và đậy bằng rổ thưa để không bị bí hơi. Tuyệt đối không đậy kín hoặc để nguyên trong nồi vì cơm sẽ rất nhanh thiu do hấp hơi nước.

Cách hấp cơm nguội ngon

Ngoài cách bảo quản, cách hấp cơm nguội ngon cũng quan trọng không kém. Sau khi cơm nguội được bảo quản cẩn thận, chị em áp dụng ngay các mẹo dưới đây để khiến nó ngon như cơm mới.

- Khi nồi cơm mới cạn nước, khoét một lỗ nhỏ và đổ vào đó chút nước nóng, cho cơm nguội vào rồi lấy cơm mới vun lại. Sau đó, bật lại nút nấu, đợi đến khi thấy hơi bốc lên là có ngay cơm ngon như mới nấu.

- Nếu không dùng nồi cơm điện chị em có thể hấp bằng lò vi sóng. Chỉ cần cho cơm vào bát thuỷ tinh, bọc kín bằng màng bọc thực phẩm để tránh bị khô.

- Ngoài ra, chúng ta cho cơm nguội vào xửng hấp và đừng quên thêm ít muối vào nước.

- Lấy phần cơm nguội trong tủ lạnh cho vào rổ vo nhẹ rồi. Sau đó, bỏ lại trong nồi cơm điện nhấn nút nấu và nhớ không thêm nước.

Chúc chị em thực hiện thành công!