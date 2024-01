Theo báo Thanh Niên đưa tin, ngày 9.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Trí (29 tuổi, ngụ xã Tam Hải, H.Núi Thành, Quảng Nam) về hành vi cố ý gây thương tích do mâu thuẫn đánh bạc.

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 29.12.2023, chị T.T.T.D (30 tuổi, ngụ P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) đến Công an P.Hòa Minh (Q.Liên Chiểu) trình báo về việc chồng chị là anh V.V.H (35 tuổi) bị con bạc chém dã man.