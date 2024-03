Theo báo Người Lao Động đưa tin, ngày 7-3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Khê (Gia Lai) đã bàn giao hồ sơ vụ việc nữ sinh P.N.N.H (17 tuổi, học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) bị đâm tử vong cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Nữ sinh P.N.N.H (17 tuổi, học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) bị đâm tử vong. Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 20 giờ 30 phút tối 6-3, em P.N.N.H và em T.T.M.Th (19 tuổi, học sinh lớp 12, Trường THPT Y Đôn, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) đã hẹn gặp nhau tại khu vực trước cổng Trường mầm non Sơn Ca, thị xã An Khê để giải quyết mâu thuẫn.