Sáng nay (30/10), TAND TP.Cần Thơ tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án cố ý gây thương tích đối với bị cáo Đinh Công Mách (84 tuổi, ngụ tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ). Bị hại trong vụ án là con ruột, con dâu và bạn của con ruột bị cáo.

Thời điểm này, có mặt Hải, Nguyễn Tấn Huy (bạn Mười), An Thị Phương Thảo (vợ Hải), Nguyễn Văn Hùng (cảnh sát khu vực) và Dương Văn Hoài (Công an phường Long Hòa). Bị cáo gọi điện cho người con trai khác là Đinh Công Giang về nhà. Khi trở về, Giang dùng thanh kim loại định tấn công nhóm của Hải nhưng Hùng và Hoài can ngăn.

Theo nội dung bản án sơ thẩm của TAND quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ), bị cáo Mách có mâu thuẫn tranh chấp đất đai với con ruột là Đinh Công Hoàng Hải và Đinh Thị Út Mười. Ngày 28/11/2016, khi Mười thuê người xây dựng hàng rào trên phần đất đang tranh chấp thì bị cáo Mách ra ngăn cản dẫn đến cự cãi.

Trong lúc công an phường đang giải quyết vụ việc và nhiều người vây quanh Giang, bị cáo Mách dùng dao đâm vào lưng Hải và đâm trúng cẳng tay Huy khi người này đến kéo bị cáo ra. Trong lúc ra tay tiếp tục đâm Hải thì bị cáo lại đâm trúng ngực của Thảo.

Theo kết luận giám định, tỉ lệ thương tật của các bị hại Hải, Huy, Thảo lần lượt là 8%, 3% và 1%.

Trong quá trình điều tra, cả 3 bị hại đều có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với bị cáo Mách. Bên cạnh đó, Hải yêu cầu bị cáo bồi thường tổn hại sức khỏe 150 triệu đồng, Thảo yêu cầu 45 triệu đồng, Huy yêu cầu bị cáo bồi thường toàn bộ chi phí điều trị và thu nhập thực tế bị mất.

Tại phiên toàn sơ thẩm, bị cáo khai nhận hành vi dùng dao quơ trúng bị hại là do tự vệ. Đối với hình phạt tù, vì tuổi cao sức yếu nên bị cáo xin được hưởng án treo. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo không đồng ý bồi thường cho các bị hại.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Mách 3 tháng tù giam, buộc bị cáo bồi thường cho Hải 5,4 triệu đồng (làm tròn), Huy 1,6 triệu đồng, theo Người Lao Động.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, bị cáo Mách viết đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm. Phiên tòa phúc thẩm đã diễn ra vào sáng nay với sự có mặt của 9 luật sư tham gia bào chữa miễn phí cho bị cáo.

Đất lên, tình người xuống

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