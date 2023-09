Theo nội dung bản án sơ thẩm của TAND quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ), bị cáo Mách có mâu thuẫn tranh chấp đất đai với con ruột là Đinh Công Hoàng Hải và Đinh Thị Út Mười. Ngày 28/11/2016, khi Mười thuê người xây dựng hàng rào trên phần đất đang tranh chấp thì bị cáo Mách ra ngăn cản dẫn đến cự cãi.

Thời điểm này, có mặt Hải, Nguyễn Tấn Huy (bạn Mười), An Thị Phương Thảo (vợ Hải), Nguyễn Văn Hùng (cảnh sát khu vực) và Dương Văn Hoài (Công an phường Long Hòa). Bị cáo gọi điện cho người con trai khác là Đinh Công Giang về nhà. Khi trở về, Giang dùng thanh kim loại định tấn công nhóm của Hải nhưng Hùng và Hoài can ngăn.