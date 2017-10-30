Mâu thuẫn đất đai, cha già 84 tuổi dùng dao chém con trai, cả nhà đưa nhau ra tòa

Đời sống 30/10/2017 11:52

Do mâu thuẫn đất đai mà cha già 84 tuổi cùng gia đình con trai phải đưa nhau ra tòa hình sự để phân xử. Vụ án từng gây bất bình tại địa phương vì tình người trở nên rẻ mạt hơn những tấc đất.

Sáng nay (30/10), TAND TP.Cần Thơ tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án cố ý gây thương tích đối với bị cáo Đinh Công Mách (84 tuổi, ngụ tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ). Bị hại trong vụ án là con ruột, con dâu và bạn của con ruột bị cáo.

Mâu thuẫn đất đai, cha già 84 tuổi dùng dao chém con trai, cả nhà đưa nhau ra tòa - Ảnh 1
Bị cáo Mách tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay - Ảnh: NLĐ

Theo nội dung bản án sơ thẩm của TAND quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ), bị cáo Mách có mâu thuẫn tranh chấp đất đai với con ruột là Đinh Công Hoàng Hải và Đinh Thị Út Mười. Ngày 28/11/2016, khi Mười thuê người xây dựng hàng rào trên phần đất đang tranh chấp thì bị cáo Mách ra ngăn cản dẫn đến cự cãi.

Thời điểm này, có mặt Hải, Nguyễn Tấn Huy (bạn Mười), An Thị Phương Thảo (vợ Hải), Nguyễn Văn Hùng (cảnh sát khu vực) và Dương Văn Hoài (Công an phường Long Hòa). Bị cáo gọi điện cho người con trai khác là Đinh Công Giang về nhà. Khi trở về, Giang dùng thanh kim loại định tấn công nhóm của Hải nhưng Hùng và Hoài can ngăn.

Trong lúc công an phường đang giải quyết vụ việc và nhiều người vây quanh Giang, bị cáo Mách dùng dao đâm vào lưng Hải và đâm trúng cẳng tay Huy khi người này đến kéo bị cáo ra. Trong lúc ra tay tiếp tục đâm Hải thì bị cáo lại đâm trúng ngực của Thảo.

Theo kết luận giám định, tỉ lệ thương tật của các bị hại Hải, Huy, Thảo lần lượt là 8%, 3% và 1%.

Trong quá trình điều tra, cả 3 bị hại đều có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với bị cáo Mách. Bên cạnh đó, Hải yêu cầu bị cáo bồi thường tổn hại sức khỏe 150 triệu đồng, Thảo yêu cầu 45 triệu đồng, Huy yêu cầu bị cáo bồi thường toàn bộ chi phí điều trị và thu nhập thực tế bị mất.

Tại phiên toàn sơ thẩm, bị cáo khai nhận hành vi dùng dao quơ trúng bị hại là do tự vệ. Đối với hình phạt tù, vì tuổi cao sức yếu nên bị cáo xin được hưởng án treo. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo không đồng ý bồi thường cho các bị hại.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Mách 3 tháng tù giam, buộc bị cáo bồi thường cho Hải 5,4 triệu đồng (làm tròn), Huy 1,6 triệu đồng, theo Người Lao Động.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, bị cáo Mách viết đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm. Phiên tòa phúc thẩm đã diễn ra vào sáng nay với sự có mặt của 9 luật sư tham gia bào chữa miễn phí cho bị cáo.

Đất lên, tình người xuống

Mâu thuẫn đất đai dẫn đến những trận xô xát, cự cãi giữa cha con, vợ chồng, hàng xóm trong thời gian gần đây đang diễn ra ngày một nhiều hơn.

Hôm qua (29/10), tại xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội đã xảy ra vụ án mạng liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai. Theo đó, đối tượng gây án là người con rể Trần Văn Bính (41 tuổi). Y đã chém chết mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Kiểm (63 tuổi) và chém trọng thương chị Minh (người vợ) phải đi cấp cứu tại bệnh viện 108. Nguyên nhân là do Bính tự ý mở rộng phần đất đang sống tại gia đình mẹ vợ để sử dụng vào mục đích cá nhân mà không hỏi ý kiến ai, dẫn đến sự việc đáng tiếc.

Mâu thuẫn đất đai, cha già 84 tuổi dùng dao chém con trai, cả nhà đưa nhau ra tòa - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra sự việc con rể chém chết mẹ và làm vợ bị thương nặng - Ảnh: Internet

Tại xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, ngày 11/8, trong lúc xảy ra tranh cãi giữa gia đình anh Phan Văn V. (34 tuổi) và gia đình ông Phan Đình B. (41 tuổi), hai bên đã dùng dao đâm chém nhau.

Hậu quả khiến anh V. tử vong tại chỗ, ông B. bị đâm vào bụng, bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu.

Mâu thuẫn đất đai, cha già 84 tuổi dùng dao chém con trai, cả nhà đưa nhau ra tòa - Ảnh 3
Ông B. bị hàng xóm chém trọng thương, được đưa đi cấp cứu - Ảnh: Internet

Từ khóa:   tranh chấp đất đai mâu thuẫn đất đai

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