Mặt trái tai hại của quả xoài đối với sức khỏe

Theo chuyên gia dinh dưỡng , quả xoài được xếp vào danh sách các loại trái cây “vàng” vì chứa nhiều hợp chất tốt cho cơ thể như isoquercitrin, quercetin...,vitamin E, A, C cùng 26 loại carotenoids khác nhau. Những chất dinh dưỡng này có tác dụng duy trì sự bền vững và khỏe mạnh cho hệ miễn dịch.

Quả xoài chín chứa rất nhiều đường. Vì vậy, việc ăn quá nhiều sẽ làm tăng lượng đường trong máu. Đặc biệt, những người bệnh tiểu đường tốt nhất không nên sử dụng loại trái cây này.

Măc dù, quả xoài có những tác dụng tuyệt vời nhưng nó có thể gây ra các tác dụng phụ đáng sợ nếu ăn quá nhiều. Do đó, chúng ta cần cẩn trọng khi ăn để tránh những tác hại sau:

Ảnh hưởng đến tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ dồi dào là nguyên nhân chính gây tiêu chảy. Ngoài ra, nếu tiêu thụ quá nhiều xoài có thể ảnh hưởng đến tiêu hóa và gây ra các triệu chứng như khó tiêu, đầy hơi, táo bón... Do vậy, chúng ta cần hạn chế dùng để tránh dư thừa chất xơ không cần thiết.

Dị ứng

Sau khi ăn xoài chín, những người nhạy cảm với chất urushiol trong quả xoài có khả năng bị viêm da, ngứa, bong tróc và phồng rộp.Trường hợp nặng hơn, nhiều người lại có biểu hiện dị ứng khác như chảy nước mắt, khó thở, đau bụng, thậm chí là sốc phản vệ.

Tăng cân

Trung bình một quả xoài chín có khoảng 135 calo cùng với lượng đường cao. Đây chắc chắc không phải là thực phẩm thích hợp dành cho những cô nàng có ý định giảm cân. Ngược lại, nếu ăn quá nhiều sẽ làm tăng cân và khó kiểm soát được cân nặng.

Nguy cơ ung thư

Hóa chất cacbua canxi được người bán dùng ngâm ủ quả xoài với mục đích kéo dài thời gian bảo quản và thúc ép chín nhanh là tác nhân gây ra các vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe. Chất này không chỉ ảnh hưởng không tốt đến thần kinh ngoại vi mà về lâu dài có khả năng gây ung thư.

Viêm khớp

Những người đang mắc các bệnh như viêm khớp, viêm xoang ... tuyệt đối phải hạn chế tiêu thụ nhiều xoài. Bởi vì, chúng có thể khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn.