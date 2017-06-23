Mặt trái tai hại của quả xoài đối với sức khỏe

Đời sống 23/06/2017 18:50

Xoài là loại trái cây được nhiều người yêu thích. Bên cạnh những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, nếu ăn quá nhiều loai6 quả này cũng có thể gây ra những tác dụng phụ khá đáng sợ.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, quả xoài được xếp vào danh sách các loại trái cây “vàng” vì chứa nhiều hợp chất tốt cho cơ thể như isoquercitrin, quercetin...,vitamin E, A, C cùng 26 loại carotenoids khác nhau. Những chất dinh dưỡng này có tác dụng duy trì sự bền vững và khỏe mạnh cho hệ miễn dịch. 

Mặt trái tai hại của quả xoài đối với sức khỏe - Ảnh 1
Xoài là loại trái cây tốt cho sức khỏe nhưng ăn quá nhiều có thể gây ra những tác dụng phụ đáng sợ - Ảnh: Internet

Măc dù, quả xoài có những tác dụng tuyệt vời nhưng nó có thể gây ra các tác dụng phụ đáng sợ nếu ăn quá nhiều. Do đó, chúng ta cần cẩn trọng khi ăn để tránh những tác hại sau:

Tăng lượng đường huyết

Quả xoài chín chứa rất nhiều đường. Vì vậy, việc ăn quá nhiều sẽ làm tăng lượng đường trong máu. Đặc biệt, những người bệnh tiểu đường tốt nhất không nên sử dụng loại trái cây này.

Ảnh hưởng đến tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ dồi dào là nguyên nhân chính gây tiêu chảy. Ngoài ra, nếu tiêu thụ quá nhiều xoài có thể ảnh hưởng đến tiêu hóa và gây ra các triệu chứng như khó tiêu, đầy hơi, táo bón... Do vậy, chúng ta cần hạn chế dùng để tránh dư thừa chất xơ không cần thiết.  

Mặt trái tai hại của quả xoài đối với sức khỏe - Ảnh 2
Hàm lượng chất xơ dồi dào trong quả xoài là nguyên nhân gây ra những ảnh hưởng không tốt đến tiêu hóa - Ảnh: Internet

Dị ứng 

Sau khi ăn xoài chín, những người nhạy cảm với chất urushiol trong quả xoài có khả năng bị viêm da, ngứa, bong tróc và phồng rộp.Trường hợp nặng hơn, nhiều người lại có biểu hiện dị ứng khác như chảy nước mắt, khó thở, đau bụng, thậm chí là sốc phản vệ.

Tăng cân 

Trung bình một quả xoài chín có khoảng 135 calo cùng với lượng đường cao. Đây chắc chắc không phải là thực phẩm thích hợp dành cho những cô nàng có ý định giảm cân. Ngược lại, nếu ăn quá nhiều sẽ làm tăng cân và khó kiểm soát được cân nặng.

Mặt trái tai hại của quả xoài đối với sức khỏe - Ảnh 3
Vì lợi nhuận, người bán sử dụng các hóa chất độc hại để ngâm ủ quả xoài, có thể gây ra tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe - Ảnh: Internet

Nguy cơ ung thư

Hóa chất cacbua canxi được người bán dùng ngâm ủ quả xoài với mục đích kéo dài thời gian bảo quản và thúc ép chín nhanh là tác nhân gây ra các vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe. Chất này không chỉ ảnh hưởng không tốt đến thần kinh ngoại vi mà về lâu dài có khả năng gây ung thư.

Viêm khớp 

Những người đang mắc các bệnh như viêm khớp, viêm xoang ... tuyệt đối phải hạn chế tiêu thụ nhiều xoài. Bởi vì, chúng có thể khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn.

Từ khóa:   quả xoài tác hại ăn xoài ăn nhiều xoài có hại gì

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 54 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 54 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 54 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?