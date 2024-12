Tại hiện trường, xe máy hư hỏng nặng phần đầu, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe.

Theo thông tin từ báo Giao Thông: Khoảng 8h30 sáng 9/12, ô tô tải BKS 17H-016.98 lưu thông trên đường tỉnh 824 từ hướng thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa đi TP.HCM.

Khi đến khu vực ngã tư Đức Hòa thì va chạm với xe gắn máy BKS 59K1-300.37 do người phụ nữ khoảng 30 tuổi điều khiển, chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Báo Giao Thông)

Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ ngã xuống đường tử vong tại chỗ, chiếc xe máy cách đó khoảng 10m.

Tại hiện trường, xe máy hư hỏng nặng phần đầu, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe.

Theo thông tin từ báo Long An: Ngay sau vụ việc, lực lượng Công an huyện Đức Hòa phối hợp Công an thị trấn Đức Hòa có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và xác minh nguyên nhân vụ việc.

Do vụ việc xảy ra vào khung giờ cao điểm nên các phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn.

