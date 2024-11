Cú tông mạnh khiến hai người đi trên hai xe máy văng ra, tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo PLO: Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 chiều 3-11, anh ĐTT (40 tuổi, Xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, Long An) điều khiển xe máy lưu thông trên đường tỉnh 833 hướng quốc lộ 1 đi huyện Tân Trụ, Long An.

Khi đến đoạn gần cầu Ông Liễu thuộc địa bàn ấp Nhơn Trị, xã Nhơn Thạnh Trung, TP Tân An, Long An bất ngờ va chạm trực diện với xe máy do HHL (24 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) chạy chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Báo Giao Thông)

Theo thông tin từ báo Giao Thông: Cú tông mạnh khiến hai người đi trên hai xe máy văng ra, tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, hai xe máy vỡ nát phần đầu, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên đường.

Do mặt đường hẹp, phương tiện lưu thông nhiều nên giao thông qua khu vực bị ùn ứ cục bộ.

Nhận được thông tin, CSGT Công an TP Tân An có mặt tại hiện trường phối hợp ngành chức năng điều tiết giao thông, thu thập thông tin, trích xuất camera phục vụ điều tra vụ tai nạn.

