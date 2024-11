Lời khai 'lạnh người' của người mẹ ném con 3 tháng tuổi xuống nước ở An Giang

Ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự L.T.N.H. (sinh năm 2005, trú tại ấp Hòa Thạnh, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang), để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin từ báo An Giang, sau khi người mẹ ném con 3 tháng tuổi xuống mương nước, cơ quan Công an đã tiến hành tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ. Chiều tối 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xác nhận đang tạm giữ hình sự Lê Thị Ngọc Huyền (sinh năm 2005, trú tại ấp Hòa Thạnh, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người”. Lê Thị Ngọc Huyền - Ảnh: Báo Lao Động Theo thông tin từ báo Lao Động, qua điều tra ban đầu xác định, khoảng 7h ngày 22.11.2024, mẹ chồng của Huyền là bà Trương Thị Thu Hà đưa võng để ru cháu nội Đ.T.H.T (sinh ngày 21.8.2024 - con ruột Huyền) ngủ. Sau khi cháu T ngủ, bà Hà đi ăn sáng, dặn Huyền ở nhà làm việc nhà và trông coi cháu T. Khi bà Hà vừa ra khỏi nhà, Huyền vào bế T ra mương, ném xuống nước rồi bỏ về làm việc nhà. Khi bà Hà đi ăn sáng về không thấy T trên võng nên cùng Huyền và những người trong gia đình đi tìm. Sau đó, Đặng Văn Phi (chồng Huyền) đến Công an xã Châu Phong trình báo sự việc. Qua làm việc, bước đầu Huyền khai nhận do mâu thuẫn với chồng và cha mẹ chồng nên mới thực hiện hành vi giết bé bằng cách ném xuống mương. Tai nạn nghiêm trọng: Cha say rượu lái xe khiến con gái 6 tuổi tử vong Tai nạn xảy ra khiến Chen bị thương nghiệm trọng, phải nhập viện để điều trị, con gái anh đã tử vong tại bệnh viện sau đó. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-khai-lanh-nguoi-cua-nguoi-me-nem-con-3-thang-tuoi-xuong-nuoc-o-an-giang-709977.html Theo Minh Thư (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-khai-lanh-nguoi-cua-nguoi-me-nem-con-3-thang-tuoi-xuong-nuoc-o-an-giang-709977.html