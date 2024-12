Chiều 12/12, Lãnh đạo Ban An toàn giao thông Phú Yên cho biết lúc 9h10 cùng ngày, trên quốc lộ 1 đoạn qua xã An Chấn (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 1 cán bộ kỹ thuật đang chỉ đạo sửa chữa đường tử vong.