Ngày 5/7, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Bích về hành vi 'Giết người'.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 5/7, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Bích về hành vi "Giết người". Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn; bước đầu Nguyễn Thị Hồng Bích đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bước đầu Nguyễn Thị Hồng Bích đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị can Nguyễn Thị Hồng Bích tại cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai - Ảnh: VTC News Theo thông tin từ VTC News, dựa vào điều tra của cơ quan điều tra, trong gần 1 năm qua, gia đình ông Nguyễn Văn H. (ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) có 5 người tử vong gồm: Ông H., 2 người cháu ngoại, 1 cháu nội và 1 người con rể. Tất cả các nạn nhân đều có chung biểu hiện nôn ói, chóng mặt, nhức đầu. Riêng trường hợp cháu nội ông H. là anh N.H.B.T. may mắn được cấp cứu kịp thời nên hiện tại tình trạng sức khoẻ đã dần ổn định. Căn nhà nơi có 5 người chết, 1 người hôn mê - Ảnh: Báo Người Lao Động Trước đó, cuối tháng 6/2024, anh N.H.B.T. bỗng nhiên bị hôn mê, bất tỉnh. Sau khi nhập viện và được bệnh viện thông báo kết quả xét nghiệm có chất Xyanua. Trước sự việc trên, người thân của anh N.H.B.T. đã làm đơn trình báo cơ quan Công an và đề nghị điều tra. Hiện Cơ quan CSĐT Công an đang mở rộng điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Đã tìm thấy thi thể người cha ôm con gái 9 tháng tuổi nhảy cầu Cửa Đại Vào lúc 10h30 sáng 5/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh H.K.C. - người đã ôm con gái 9 tháng tuổi nhảy cầu Cửa Đại, Hội An tự vẫn trong đêm. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-khai-cua-nguoi-phu-nu-gie-5-nguoi-than-bang-chat-oc-xyanua-trong-1-nam-o-ong-nai-688708.html Theo Minh Thư (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-khai-cua-nguoi-phu-nu-gie-5-nguoi-than-bang-chat-oc-xyanua-trong-1-nam-o-ong-nai-688708.html