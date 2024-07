Vào lúc 10h30 sáng 5/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh H.K.C. - người đã ôm con gái 9 tháng tuổi nhảy cầu Cửa Đại, Hội An tự vẫn trong đêm.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sau nhiều giờ tìm kiếm, lúc 10h30 sáng 5/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh H.K.C. - người đã ôm con gái 9 tháng tuổi nhảy cầu Cửa Đại, Hội An tự vẫn trong đêm.



Tìm thấy thi thể người cha trong vụ cha ôm con nhảy cầu ở Hội An - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, UBND phường Cẩm Thanh (TP Hội An, Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc cha bồng con gái nhỏ nhảy xuống sông Thu Bồn mất tích. Cụ thể, khoảng 1h cùng ngày, chính quyền phường Cẩm Thanh nhận tin báo có vụ nhảy cầu Cửa Đại, đoạn giáp ranh giữa TP Hội An và huyện Duy Xuyên, nên khẩn trương tới hiện trường để xác minh vụ việc.

Từ sáng 5/7, lực lượng cứu hộ cùng rất đông người dân hai bên sông Thu Bồn có mặt ở hiện trường. Người dân Hội An cũng lập thùng quyên góp hỗ trợ thân nhân trong vụ việc.

Lực lượng chức năng vẫn túc trực để tìm kiếm bé gái 9 tháng tuổi, là con của chị T. và anh C. - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Công lý, tại hiện trường, chị H.T.T. - vợ anh C. - cho biết hai vợ chồng thuê phòng trọ ở thành phố Hội An sinh sống. Chị phục vụ ở quán nhậu, còn chồng ở nhà trông con gái.

Chị T. kể đêm 4/7, chồng chị nhậu say, hai người cãi vã. Khi chị đang ở quán nhậu thì anh C. gọi nói chị về nhà gấp, nếu không thì xuống cầu Cửa Đại để gặp nhau. Chị T. hoảng loạn chạy tới cầu Cửa Đại thì đã thấy anh C. cùng con gái không còn, trên bờ chỉ thấy xe máy, điện thoại, tư trang. Hiện lực lượng chức năng vẫn túc trực để tìm kiếm bé gái 9 tháng tuổi, là con của chị T. và anh C..

Hé lộ cuộc điện thoại cuối cùng của người chồng trước khi ôm con gái 9 tháng tuổi nhảy cầu Cửa Đại Sáng 5/7, lãnh đạo UBND xã Cẩm Thanh, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ người cha bồng con gái nhảy xuống sông Thu Bồn nghi tự vẫn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/a-tim-thay-thi-the-nguoi-cha-om-con-gai-9-thang-tuoi-nhay-cau-cua-ai-688695.html