"Họ bật nhạc to để không nghe chị khách nói. Khách phàn nàn nhạc to gây đau đầu, thì nhà xe phớt lờ, phụ xe còn quay lại văng tục, chửi bới khách", chị D. kể.

Khi đến đầu cao tốc đoạn huyện Đông Anh (Hà Nội) hướng tỉnh Bắc Ninh, phụ xe bắt đầu thu tiền vé đi Hải Dương 300.000 đồng/người, Bắc Ninh 200.000 đồng/người, Móng Cái 500.000 đồng/ người, Uông Bí 400.000 đồng/người.

Các hành khách không đồng tình với giá vé "chặt chém", yêu cầu xuống xe thì bị phụ xe đe dọa bỏ rơi giữa cao tốc và bắt đóng tiền bằng mọi giá. Sau khi xuống xe, chị D. và các hành khách dùng điện thoại chụp ảnh biển số xe thì bị nhà xe chửi bới, bắt xóa ảnh. Đỉnh điểm người này lao đến bóp cổ và dí đầu chị D. vào lan can bên đường.

Sau đó, chị D. đã đăng bài cảnh báo lên hội nhóm chuyên xe chuyến đi Quảng Ninh.

Tại cơ quan công an, tài xế ô tô thừa nhận có sự việc như hành khách phản ánh trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Phụ nữ số

Theo thông tin từ báo Phụ nữ số, đại diện Sở Sở GTVT Quảng Ninh, cho biết, đơn vị đã cho xác minh và khẳng định việc ô tô BKS 14B-042.78 chở khách rồi thu tiền là sai quy định.

Đại diện Sở GTVT Quảng Ninh thông tin thêm, xe ô tô sử dụng biển kiểm soát màu trắng nhưng lại để kinh doanh, chủ xe không đăng ký kinh doanh vận tải, không có giám sát hành trình, không gửi dữ liệu về sở và không có phù hiệu.

Hiện, lực lượng chức năng cũng đã mời những người liên quan đến để xác minh, đồng thời tạm giữ phương tiện.

Tại cơ quan công an, tài xế ô tô thừa nhận có sự việc như trên. Công an tỉnh Quảng Ninh đang liên hệ bị hại để xác định rõ hành vi, nếu đủ điều kiện sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Cũng liên quan đến vụ việc, trên một số trang mạng xã hội đã đăng tải thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, phát đi thông báo, đơn vị tìm bị hại trong vụ việc lái xe 14B-042.78 bóp cổ hành khách.