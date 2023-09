Làm da mặt sáng lên vài tone với mặt nạ nha đam đơn giản

Nha đam dưỡng ẩm cho da mà không tạo cảm giác nhờn nên lý tưởng cho bất cứ chị em nào sở hữu làn da dầu. Đối với phụ nữ sử dụng các sản phẩm trang điểm dựa trên khoáng chất, nha đam hoạt động như một chất dưỡng ẩm và lý tưởng cho việc đắp lên mặt trước khi trang điểm để ngăn chặn da khô. Đối với đàn ông, nha đam có thể được sử dụng như là một cách để chữa lành vết thương cho da mặt khi bị chảy máu hoặc xước do cạo râu.

Đắp mặt nạ nha đam giúp hàn gắn các vết nám do có tác động mạnh mẽ tới các biểu mô ở da - một lớp các tế bào bao phủ cơ thể. Nó cũng hoạt động như một lớp bảo vệ da và bổ sung độ ẩm cho da. Nhờ các chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa nên da sẽ chóng lành.

3. Trị mụn

Nha đam có chứa hai nội tiết tố auxin và Gibberellins có khả năng chữa lành vết thương và chống viêm giúp làm giảm chứng viêm da. Ngoài ra, Gibberellins còn hoạt động như một hormone tăng trưởng kích thích sự phát triển của các tế bào mới, giúp da lành lại nhanh chóng và tự nhiên với khả năng để lại sẹo nhỏ nhất.

Trong y học Ayurvedic, nha đam còn được sử dụng để làm lành các vấn đề da mãn tính như bệnh vẩy nến, mụn trứng cá và chàm.

4. Chống lão hóa

Nha đam có chứa nhiều chất chống oxy hóa bao gồm beta carotene, vitamin C và E giúp cải thiện sự chắc khỏe tự nhiên của da và giữ cho da luôn căng mọng. Đây là một trong những lý do vì sao rất nhiều chị em thích dùng mặt nạ nha đam để đắp mặt hàng ngày.

5. Giảm rạn da

Da giống như một mảnh đàn hồi lớn sẽ giãn ra và co lại theo nhu cầu để thích ứng với sự tăng trưởng. Nhưng nếu da bị rạn do mang thai hoặc tăng cân quá nhanh sẽ làm dịu độ đàn hồi của da, dẫn tới những vết rách nhẹ trong các lớp do bị kéo căng đột ngột. Lúc này, sử dụng nha đam có thể giúp giấu đi những vết rạn da bằng cách chữa lành những vết thương này.

Không chỉ đắp mặt nạ nha đam để chăm sóc da mặt nha đam còn có hai tác dụng tuyệt vời khác:

1. Giàu dinh dưỡng cho một sức khỏe tốt

Gel trong nha đam có chứa hơn 75 thành phần dinh dưỡng khác nhau bao gồm vitamin, chất khoáng, enzyme, đường, anthraquinones, các hợp chất phenol, lignin, saponins, sterols, amino axit và axit salicylic.

2. Làm dịu bệnh nha chu

Theo một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Ethnopharmacology, nha đam cực kỳ hữu ích trong việc điều trị các bệnh về lợi như viêm nướu, sưng nướu viêm nha chu và ngăn chặn chảy máu. Nha đam có tác dụng khử trùng mạnh mẽ mà những chất làm sạch thông thường khó có thể thực hiện được. Ngoài ra, đặc tính chống nấm của nha đam cũng giúp ích rất nhiều trong các vấn đề viêm nha khoa răng, lở loét, nứt và viêm môi, các góc ở miệng.

Cách đắp mặt bằng nha đam và chanh

Sự kết hợp của nha đam và chanh có lợi ích to lớn, giúp giảm các đốm đen và vết bẩn trên khuôn mặt. Ngoài ra, “cặp đôi” này cũng có tác dụng làm lành mụn trứng cá và ngăn ngừa mụn phát triển. Ngoài những tác dụng đối với da mặt, sử dụng thêm chanh khi đắp mặt bằng nha đam còn ngăn không cho gel nha đam chuyển thành màu nâu.

Nguyên liệu:

2 lá nha đam.

Nửa quả chanh.

3 chiếc bát.

1 con dao sắc.

Máy ép (tùy chọn).

Máy xay sinh tố.

Cách chuẩn bị:

Bước 1: Dùng dao sắc cắt hai lá nha đam, sau đó, cắt các cạnh răng cưa và xoay lớp trên cùng của lá theo chiều dọc, bạn sẽ thấy gel nha đam có dạng mờ trong. Nhẹ nhàng bóc vỏ để lấy gel ra rồi cho vào bát.

Bước 2: Vắt chanh vào một chiếc bát, bỏ hạt.

Bước 3: Cho gel nha đam vào máy xay sinh tố rồi xay nhỏ, sau đó, cho thêm nước cốt chanh vào, bật máy xay để trộn đều các nguyên liệu rồi đổ ra một chiếc bát mới.

Cách thực hiện:

Bước 1: Rửa thật sạch mặt, lau khô bằng khăn mềm.

Bước 2: Thoa đều hỗn hợp chanh + nha đam lên mặt, massage nhẹ nhàng rồi thư giãn trong 10 đến 15 phút.

Bước 3: Rửa lại mặt bằng nước sạch.

Một số tip hữu ích khi dùng nha đam đắp mặt:

Rửa sạch lá nha đam trước khi cắt vỏ.

Thay vì cắt lá nha đam theo chiều dọc, bạn có thể cắt nó thành nhiều miếng vừa phải để lấy gel dễ dàng hơn. Chỉ cần cắt ở đầu trên cùng của mỗi miếng rồi lột vỏ là được.

Chúc bạn thành công.