Kỳ tích ở Lào Cai: Tìm thấy 142 cô trò may mắn thoát nạn trước khi quả đồi sập xuống

Theo thông tin từ VietNamNet, gày 13/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, sau 4 ngày liên tục bị cô lập, đêm qua lực lượng chức năng đã tiếp cận được nơi lánh nạn của 142 giáo viên, học sinh Trường THCS và THPT số 3 xã Mường Hum, huyện Bát Xát.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, từ những ngày đầu ứng phó với cơn bão số 3, Công an huyện Bát Xát, công an các xã đã thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về việc rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, tổ chức bám từng địa bàn.