Theo báo Tiền Phong đưa tin, sáng 13/9, đại diện Phòng CSGT, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm và một xe tải chở hàng, khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương. Ảnh: VietNamNet.

Thông tin ban đầu từ Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum cho hay, rạng sáng cùng ngày, ô tô khách 74B-00451 do ông Hoàng Gia Lâm (28 tuổi, ngụ huyện Triệu Phong, Quảng Trị) điều khiển, chở 32 người lưu thông hướng Kon Tum - Quảng Nam. Khi đến đoạn đường trên thì va chạm với xe tải 29LD-31113 do ông Nguyễn Trọng Ninh (40 tuổi, ngụ Hà Nội) điều khiển theo hướng ngược lại.