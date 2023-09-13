Khi đang lưu thông trên đèo Lò Xo (tỉnh Kon Tum) trong thời tiết có mưa và sương mù, xe khách giường nằm va chạm ô tô tải chở hàng. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong và 4 người bị thương nặng.
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Theo báo Tiền Phong đưa tin, sáng 13/9, đại diện Phòng CSGT, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm và một xe tải chở hàng, khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương.
Thông tin ban đầu từ Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum cho hay, rạng sáng cùng ngày, ô tô khách 74B-00451 do ông Hoàng Gia Lâm (28 tuổi, ngụ huyện Triệu Phong, Quảng Trị) điều khiển, chở 32 người lưu thông hướng Kon Tum - Quảng Nam. Khi đến đoạn đường trên thì va chạm với xe tải 29LD-31113 do ông Nguyễn Trọng Ninh (40 tuổi, ngụ Hà Nội) điều khiển theo hướng ngược lại.
Theo VietNamNet đưa tin, hậu quả vụ tai nạn khiến ông Nguyễn Hữu C. (SN 1954, trú tại xã Đại Hòa, huyện Triệu Đại, tỉnh Quảng Trị) tử vong tại chỗ.
4 nạn nhân bị thương gồm: Lê Bá Ng. (66 tuổi, trú tại Triệu Phước, Triệu Phong, Quảng Trị); Thái Quang H. (47 tuổi, trú tại Đắk Rlấp, Đắk Nông); Nguyễn Thị Q. (33 tuổi, trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) và Nguyễn Trọng N. (25 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội).
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các chiến sĩ thuộc Phòng CSGT tỉnh Kon Tum đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tham gia cứu hộ, cứu nạn, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Lực lượng CSGT Công an tỉnh Kon Tum hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu, phân luồng giao thông. Năm hành khách bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy cả hai xe đều hư hỏng nặng.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác nhận định xe tải khi xuống dốc không làm chủ tốc độ, tông vào xe khách. Hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của lái xe.