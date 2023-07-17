Ngày 17/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) thông tin về bộ xương trong tư thế nằm ngửa, hai chân khoanh lại, hai tay duỗi theo người nằm dưới hai tảng đá trên núi cao.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng ngày 16/7, người dân trong lúc đi bắt ong tại khu vực núi thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận thì phát hiện một bộ xương người nên nhanh chóng báo vụ việc tới cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, nơi phát hiện bộ xương người ở núi cao thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Ngay khi tiếp nhận được tin báo, Công an huyện Tuy Phong và Công an tỉnh Bình Thuận nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để xác định thời gian chết của nạn nhân.

Theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, tại hiện trường, bộ xương trong tư thế nằm ngửa, hai chân khoanh lại, hai tay duỗi theo người nằm dưới hai tảng đá, xung quanh là cây lùm bụi. Qua khám nghiệm, bước đầu xác định nạn nhân là nam giới, mặc áo ba lỗ màu cam, quần đùi màu xanh thẫm. Nạn nhân tử vong cách thời điểm được phát hiện từ 3 - 4 tháng trước.

Cơ quan điều tra trưng cầu giám định bộ xương - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Chiều cùng ngày (16/7), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của một người đàn ông mới được phát hiện tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong.

Vụ việc đang được các đơn vị chức năng điều tra làm rõ.

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